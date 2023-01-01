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    Ручной отпариватель серии 1000 Ручной отпариватель

    STH1000/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Легко использовать и хранить

    Оцените удобное и быстрое отпаривание с нашим ручным отпаривателем серии 1000. Он легкий и компактный, что позволит без труда привести вещи в идеальную кондицию и создать яркий образ. Просто подключите к сети и обработайте вещи паром.

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    Ручной отпариватель серии 1000 Ручной отпариватель

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    Легко использовать и хранить

    Легкое устройство для быстрого разглаживания складок

    • Небольшой вес и компактный дизайн
    • Быстрая настройка
    Компактная и легкая конструкция для удобства при использовании

    Компактная и легкая конструкция для удобства при использовании

    Благодаря компактной конструкции вы сможете с комфортом отпаривать вещи в любое время и в любом месте. Просто нажмите кнопку, чтобы начать работу с прибором!

    Резервуар для воды объемом 85 мл поможет быстрее обработать все вещи

    Резервуар для воды объемом 85 мл поможет быстрее обработать все вещи

    Отпаривайте всю одежду без пополнения воды благодаря съемному резервуару объемом 85 мл. Его легко снять с прибора и пополнить, если во время отпаривания у вас закончилась вода.

    Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.

    Отпаривайте одежду в любое время и в любом месте. Гладильная доска не нужна.

    Отпариватель серии 1000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.

    Готовность к отпариванию всего через 35 секунд

    Готовность к отпариванию всего через 35 секунд

    Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 35 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

    Непрерывная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Непрерывная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Непрерывная подача пара 18 г/мин разглаживает ткань для удобного устранения складок.

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Кроме разглаживания складок отпариватель серии 1000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

    Без риска прожечь любую ткань, допускающую глажение

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань.

    • Комфорт

      Длина шнура
      1,6 м
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Складной
      Нет

    • Качественный результат

      Подошва сопла
      Пластик
      Напряжение
      220 В
      Мощность
      900 Вт

    • Дизайн

      Цвет
      Белый/синий

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      9,2*19,0*11,3  cm
      Вес изделия
      520 г

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      85  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Да
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Готовность к использованию
      Световой индикатор
      Время нагрева
      35 с

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Вертикальное отпаривание
      Да
      Горизонтальное отпаривание
      Нет
      Уровень пара
      До 18 мг/мин

    • Очистка от накипи

      Система удаления накипи
      Нет

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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    • * Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).

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