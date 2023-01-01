STH1000/10
Легко использовать и хранить
Оцените удобное и быстрое отпаривание с нашим ручным отпаривателем серии 1000. Он легкий и компактный, что позволит без труда привести вещи в идеальную кондицию и создать яркий образ. Просто подключите к сети и обработайте вещи паром.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря компактной конструкции вы сможете с комфортом отпаривать вещи в любое время и в любом месте. Просто нажмите кнопку, чтобы начать работу с прибором!
Отпаривайте всю одежду без пополнения воды благодаря съемному резервуару объемом 85 мл. Его легко снять с прибора и пополнить, если во время отпаривания у вас закончилась вода.
Отпариватель серии 1000 имеет компактную конструкцию, что делает его идеальным мобильным решением для отпаривания одежды в любое время и в любом месте. Гладильная доска не требуется.
Отпариватель готов к работе в самый нужный момент — всего через 35 секунд. Подсветка укажет вам, что вы можете приступать к отпариванию — складки уходят за считанные секунды. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Непрерывная подача пара 18 г/мин разглаживает ткань для удобного устранения складок.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 1000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань.
Комфорт
Качественный результат
Дизайн
Вес и габариты
Удобство использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Очистка от накипи
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