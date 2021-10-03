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Беспроводные наушники

TAH8506WT/00
Общая оценка / 5
  • Элегантный стиль. Великолепный звук. Элегантный стиль. Великолепный звук. Элегантный стиль. Великолепный звук.
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    Беспроводные наушники

    TAH8506WT/00
    Общая оценка / 5

    Элегантный стиль. Великолепный звук.

    Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    Доступно в:

    Беспроводные наушники

    Элегантный стиль. Великолепный звук.

    Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    Элегантный стиль. Великолепный звук.

    Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    Доступно в:

    Беспроводные наушники

    Элегантный стиль. Великолепный звук.

    Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

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      Элегантный стиль. Великолепный звук.

      • Шумоподавление Pro
      • До 60 часов воспроизведения
      • Многоточечное соединение по Bluetooth
      • Сенсорное управление
      Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

      Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

      Эти легкие беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают максимально сконцентрироваться на том, что вы слушаете. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы вокруг вас. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

      Качественный звук благодаря 40-мм излучателям

      Качественный звук благодаря 40-мм излучателям

      40-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечивают высокую детализацию звука и басы в каждой песне или подкасте. Вы можете использовать входящий в комплект кабель, чтобы подключиться и наслаждаться звуком высокого разрешения, доступным на вашем любимом потоковом сервисе. Также в комплекте идет жесткий чехол для надежного хранения.

      Сопряжение по Bluetooth. Одновременное подключение к нескольким устройствам

      Сопряжение по Bluetooth. Одновременное подключение к нескольким устройствам

      Смотрите фильм на планшете. Принимайте звонки с телефона. Благодаря многоточечному соединению по Bluetooth к этим наушникам можно одновременно подключить до двух мобильных устройств и переключаться между ними по мере необходимости.

      До 60 часов воспроизведения*

      До 60 часов воспроизведения*

      С выключенным шумоподавлением вы можете наслаждаться музыкой, подкастами и многим другим контентом до 60 часов. Если функция шумоподавления включена — до 45 часов. Полная зарядка занимает 2 часа, но, если вам требуется немного подзарядить наушники, всего 15 минут, и у вас будет еще 5 часа заряда.

      Сенсорное управление в ваших руках. Включайте или отключайте сенсорное управление

      Сенсорное управление в ваших руках. Включайте или отключайте сенсорное управление

      Сенсорное управление позволяет управлять музыкой и вызовами. Вам не хочется случайно активировать сенсорное управление, когда вы сконцентрированы на музыке или подкасте? Сенсорное управление можно включать и отключать с помощью приложения.

      Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

      Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

      В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления.

      • Звук

        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        96 дБ (1 кГц)
        Тип излучателя
        Динамический
        Звук высокого разрешения
        Да

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,0
        Беспроводное соединение
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Отсоединяемый кабель
        Да
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        • AAC
        • SBC
        Тип беспроводной передачи
        Bluetooth
        Гнездо наушников
        2.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        24.3  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        21.7  см
        Вес брутто
        2.75  кг
        высота
        26.5  см
        GTIN
        1 48 95229 11855 0
        Вес нетто
        1.518  кг
        Вес упаковки
        1.232  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Сенсорное

      • Мощность

        Перезарядка
        Да
        Количество батарей
        1 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        45  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        60  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 5 hrs
        Вес аккумулятора (общий)
        14.936  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        800  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        высота
        25.5  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        19.2  см
        Глубина
        7.2  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 11855 3
        Вес брутто
        0.819  кг
        Вес нетто
        0.506  кг
        Вес упаковки
        0.313  кг

      • Габариты изделия

        высота
        20.5  см
        ширина
        18.5  см
        Глубина
        4.5  см
        Вес
        0.279  кг

      • Аксессуары

        Прочее
        Жесткий футляр, 1 шт.
        Аудиокабель
        Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
        Краткое руководство
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм
        Адаптеры в комплекте
        Адаптер для использования в самолете

      • Дизайн

        цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20203 0

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        Гибридное
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Адаптивное ANC
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        4 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Ручной
        Поддержка голосового ассистента
        Да

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          • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
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