Ваша музыка. Ваш ритм.
В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка. Ваш ритм.
В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах
Ваша музыка. Ваш ритм.
В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка. Ваш ритм.
В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 18 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
Нужно совершить вызов, а наушники почти разрядились? Общайтесь более длительное время, используя всего один наушник, пока второй находится на зарядке. В таком режиме автоматически используется микрофон выбранного наушника, а между наушниками можно легко переключаться.
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.
Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием многофункциональной кнопки. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.
Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
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Дизайн
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
UPC
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