Воспользуйтесь преимуществами высокой четкости изображения, которые предоставляют ультразвуковые системы (УЗИ) Philips при проведении блокады нервов даже в самых сложных случаях. Превосходное качество визуализации поможет вам увидеть все детали сонографической анатомии, при этом возможности самих систем Philips можно наращивать в соответствии с развитием вашей анестезиологической программы.

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