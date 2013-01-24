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Серия 5000

Кофе из свежемолотых зерен — это легко

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Philips 5000

Встроенный кувшин для молока
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Philips 5000

Классический капучинатор
    Разнообразные кофейные напитки
    Продукт
    Приготовьте 5 видов кофе из свежемолотых зерен легко.

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    Просто нажмите на кнопку и насладитесь нежным молочным вкусом кофе из свежемолотых зёрен: капучино и латте макиато. Вы можете регулировать крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, черный кофе и американо. 
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    Капучино с нежнейшей молочной пеной — это просто
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    5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока:


    Оцените 5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока. Приготовьте капучино и латте маккиато с нежным сливочным вкусом простым нажатием кнопки благодаря съемному, гигиеничному кувшину для молока. А благодаря удобному пользовательскому интерфейсу можно легко установить крепость, объем и температуру кофе в соответствии с вашими предпочтениями.

    Простая очистка и удобное обслуживание


    Запатентованный фильтр AquaClean обеспечивает кристально чистую воду, чтобы вы всегда могли наслаждаться превосходным вкусом кофе. Заменив фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000* чашек кофе без очистки устройства от накипи. Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки. Кофемашина также отличается удобный доступом к внутренним компонентам благодаря полностью съемной варочной группе.


    *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

    Полностью керамические жернова


    Полностью керамические жернова устойчивы к износу, продлевают срок эксплуатации кофемашины и обеспечивают бесшумную работу при приготовлении более чем 20 000 чашек кофе. Доступны пять степеней помола: от тонкого – для насыщенного крепкого эспрессо, до крупного – для более мягкого вкуса. 

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    Серия 5000

    Классический капучинатор

    Серия 5000

    EP5315/10
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    Серия 5000

    Встроенный кувшин для молока

    Серия 5000

    EP5064/10
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    Разнообразие кофейных напитков
    • Эспрессо
    • Американо
    • Кофе
    • Эспрессо
    • Капучино
    • Латте Макиато
    • Американо
    • Кофе

    Настройки для вспенивания молока
    • Классический панарелло
    • Встроенный кувшин для молока + функция быстрой автоматической очистки

    Тип дисплея
    • Панель управления с ЖК-дисплеем
    • Панель управления с ЖК-дисплеем

    Фильтр для воды
    • Фильтр AquaClean
    • Фильтр AquaClean

    Тип мельницы
    • Керамические жернова с 5 настройками степени помола
    • Керамические жернова с 5 настройками степени помола

    Профили пользователя
    • 1
    • 1

    Цвета
    • Нержавеющая сталь, черный, антрацит
    • Нержавеющая сталь, черный, антрацит

    Дополнительные функции
    • Съемная варочная группа, быстро нагревающийся бойлер
    • Съемная варочная группа, быстро нагревающийся бойлер

    Ощутите всё богатство вкуса

    • Переключить вид
    Фильтр для воды AquaClean

    Непревзойденный вкус кофе с Philips 5000 

     

    Превосходный вкус кофе и высокие эксплуатационные характеристики кофемашины зависят от надлежащего обслуживания устройства. Исправная кофемашина позволит вам ежедневно наслаждаться богатым вкусом кофе, поэтому рекомендуется использовать следующие продукты для обслуживания кофемашины: 
    Аксессуары

    Фильтр для воды AquaClean для кофемашины

    • До 5000 чашек* без очистки от накипи

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • 1 фильтр AquaClean

     

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    CA6903/10
    Аксессуары

    Средство для очистки от накипи

    • Жидкость, 250 мл

    • 1 порция для 1 цикла очистки

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • Удаляет накипь

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    CA6700/10
    Аксессуары

    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашины

    • Таблетки, по 1,6 г

    • 6 порций для ежемесячного применения

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • Насладитесь прекрасным вкусом кофе

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    CA6704/10

    Смотреть эспрессо-кофемашины Philips

    Philips 5000
    Встроенный кувшин для молока

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    EP5065/10
    Philips 4000
    Встроенный кувшин для молока

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    EP4050/10
    Philips 3100
    Встроенный кувшин для молока

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    EP3559/00
    Philips 3000
    Встроенный кувшин для молока

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    HD8829/09
    Значок аксессуаров и ухода

    Аксессуары и уход

     

    Узнайте больше о капучинаторах, фильтрах для воды, средствах очистки от накипи и наборах по уходу для максимально эффективного использования кофемашины.
    Информация об аксессуарах и уходе
    Значок помощи

    Нужна помощь?

     

    Обучающие видеоматериалы, руководства пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы для вашей модели кофемашины.
    Справочная информация
    Значок регистрации кофемашины

    Регистрация кофемашины

     

    Зарегистрируйте кофемашину сегодня, чтобы первыми узнавать актуальную информацию о наших продуктах и специальных
    предложениях.
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    Значок информации об удалении накипи

    Уход за прибором

     

    Пусть кофемашина Philips остается в превосходном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, устранению неисправностей, обращению с фильтром для воды AquaClean и аксессуарами и множество другой информации.
    Дополнительная информация