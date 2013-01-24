Серия 5000

5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока:



Оцените 5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока. Приготовьте капучино и латте маккиато с нежным сливочным вкусом простым нажатием кнопки благодаря съемному, гигиеничному кувшину для молока. А благодаря удобному пользовательскому интерфейсу можно легко установить крепость, объем и температуру кофе в соответствии с вашими предпочтениями.