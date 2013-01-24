Серия 5000

Просто нажмите на кнопку и насладитесь нежным молочным вкусом кофе из свежемолотых зёрен: капучино и латте макиато. Вы можете регулировать крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, черный кофе и американо.
5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока:
Оцените 5 видов кофе из свежемолотых кофейных зерен и молока. Приготовьте капучино и латте маккиато с нежным сливочным вкусом простым нажатием кнопки благодаря съемному, гигиеничному кувшину для молока. А благодаря удобному пользовательскому интерфейсу можно легко установить крепость, объем и температуру кофе в соответствии с вашими предпочтениями.
Простая очистка и удобное обслуживание
Запатентованный фильтр AquaClean обеспечивает кристально чистую воду, чтобы вы всегда могли наслаждаться превосходным вкусом кофе. Заменив фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000* чашек кофе без очистки устройства от накипи. Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки. Кофемашина также отличается удобный доступом к внутренним компонентам благодаря полностью съемной варочной группе.
*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
Полностью керамические жернова
Полностью керамические жернова устойчивы к износу, продлевают срок эксплуатации кофемашины и обеспечивают бесшумную работу при приготовлении более чем 20 000 чашек кофе. Доступны пять степеней помола: от тонкого – для насыщенного крепкого эспрессо, до крупного – для более мягкого вкуса.
Превосходный вкус кофе и высокие эксплуатационные характеристики кофемашины зависят от надлежащего обслуживания устройства. Исправная кофемашина позволит вам ежедневно наслаждаться богатым вкусом кофе, поэтому рекомендуется использовать следующие продукты для обслуживания кофемашины:
Пусть кофемашина Philips остается в превосходном состоянии. Советы по очистке, удалению накипи, устранению неисправностей, обращению с фильтром для воды AquaClean и аксессуарами и множество другой информации.