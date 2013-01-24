Серия 5000

Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофе из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать.
Приготовьте три разных вида кофе из свежемолотых зерен с помощью удобного интерфейса. Благодаря классическому паровому капучинатору, который бариста называют «панарелло», вы получите нежнейшую молочную пену для вашего капучино. Крепость, объем и температуру всех кофейных напитков можно регулировать.
Простая очистка и удобное обслуживание
Запатентованный фильтр AquaClean обеспечивает кристально чистую воду, чтобы вы всегда могли наслаждаться превосходным вкусом кофе. Заменив фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000* чашек кофе без очистки устройства от накипи. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
Полностью керамические жернова
Полностью керамические жернова устойчивы к износу, продлевают срок эксплуатации кофемашины и обеспечивают бесшумную работу при приготовлении более чем 20 000 чашек кофе. Доступны пять степеней помола: от тонкого – для насыщенного крепкого эспрессо, до крупного – для более мягкого вкуса.
Превосходный вкус кофе и высокие эксплуатационные характеристики кофемашины зависят от надлежащего обслуживания устройства. Исправная кофемашина позволит вам ежедневно наслаждаться богатым вкусом кофе, поэтому рекомендуется использовать следующие продукты для обслуживания кофемашины: