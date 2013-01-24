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Серия 5000

Кофе из свежемолотых зерен — это легко

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Philips 5000

Встроенный кувшин для молока
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Philips 5000

Классический капучинатор
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    Philips 5000

    Встроенный кувшин для молока
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    Philips 5000

    Классический капучинатор
    Разнообразные кофейные напитки
    Панарелло
    Приготовьте 3 вида кофе из свежемолотых зерен легко.

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    Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофе из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. 
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    3 вида кофе из свержемолотых зерен


    Приготовьте три разных вида кофе из свежемолотых зерен с помощью удобного интерфейса. Благодаря классическому паровому капучинатору, который бариста называют «панарелло», вы получите нежнейшую молочную пену для вашего капучино. Крепость, объем и температуру всех кофейных напитков можно регулировать. 

    Простая очистка и удобное обслуживание


    Запатентованный фильтр AquaClean обеспечивает кристально чистую воду, чтобы вы всегда могли наслаждаться превосходным вкусом кофе. Заменив фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000* чашек кофе без очистки устройства от накипи. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды. 


    *На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

    Полностью керамические жернова


    Полностью керамические жернова устойчивы к износу, продлевают срок эксплуатации кофемашины и обеспечивают бесшумную работу при приготовлении более чем 20 000 чашек кофе. Доступны пять степеней помола: от тонкого – для насыщенного крепкого эспрессо, до крупного – для более мягкого вкуса. 

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    Серия 5000

    Классический капучинатор

    Серия 5000

    EP5315/10
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    Серия 5000

    Встроенный кувшин для молока

    Серия 5000

    EP5064/10
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    Разнообразие кофейных напитков
    • Эспрессо
    • Американо
    • Кофе
    • Эспрессо
    • Капучино
    • Латте Макиато
    • Американо
    • Кофе

    Настройки для вспенивания молока
    • Классический панарелло
    • Встроенный кувшин для молока + функция быстрой автоматической очистки

    Тип дисплея
    • Панель управления с ЖК-дисплеем
    • Панель управления с ЖК-дисплеем

    Фильтр для воды
    • Фильтр AquaClean
    • Фильтр AquaClean

    Тип мельницы
    • Керамические жернова с 5 настройками степени помола
    • Керамические жернова с 5 настройками степени помола

    Профили пользователя
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    Цвета
    • Нержавеющая сталь, черный, антрацит
    • Нержавеющая сталь, черный, антрацит

    Дополнительные функции
    • Съемная варочная группа, быстро нагревающийся бойлер
    • Съемная варочная группа, быстро нагревающийся бойлер

    Ощутите всё богатство вкуса

    • Переключить вид
    Фильтр для воды AquaClean

    Непревзойденный вкус кофе с Philips 5000 

     

    Превосходный вкус кофе и высокие эксплуатационные характеристики кофемашины зависят от надлежащего обслуживания устройства. Исправная кофемашина позволит вам ежедневно наслаждаться богатым вкусом кофе, поэтому рекомендуется использовать следующие продукты для обслуживания кофемашины: 
    Аксессуары

    Фильтр для воды AquaClean для кофемашины

    • До 5000 чашек* без очистки от накипи

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • 1 фильтр AquaClean

     

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    CA6903/10
    Аксессуары

    Средство для очистки от накипи

    • Жидкость, 250 мл

    • 1 порция для 1 цикла очистки

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • Удаляет накипь

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    CA6700/10
    Аксессуары

    Средство для очистки от кофейных масел для кофемашины

    • Таблетки, по 1,6 г

    • 6 порций для ежемесячного применения

    • Продлевает срок службы кофемашины

    • Насладитесь прекрасным вкусом кофе

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    CA6704/10

    Смотреть эспрессо-кофемашины Philips

    Philips 5000 Классический капучинатор

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    EP3565
    Philips 4000 Классический капучинатор

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    EP4010
    Philips 3100 Классический капучинатор

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    EP3519/00
    Philips 3000 Классический капучинатор

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    HD8827/09