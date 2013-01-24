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Удаление накипи
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    очистка отпаривателей для одежды от накипи

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    Очистка отпаривателя
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    очистка парогенераторов от накипи

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    очистка отпаривателей для одежды от накипи

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    Название модели можно найти на упаковке отпаривателя для одежды

     

    Найти название отпаривателя для одежды очень просто. Посмотрите на упаковку прибора — название выглядит следующим образом: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go и т. д.

    Зачем выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды?

    Со временем в отпаривателях может скапливаться накипь. Чем выше уровень жесткости водопроводной воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии очистки затвердевает. Регулярное удаление накипи предотвращает появление пятен на одежде и образование конденсата. Регулярная очистка отпаривателей помогает поддерживать максимальную мощность и подачи пара и продлевает срок службы прибора.

    Очистка отпаривателей для одежды

    Функция Auto-de-Calc

    ProTouch (GC610, GC612) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618)

    Очистка от накипи в отпаривателях для одежды производится автоматически благодаря технологии PureSteam, поэтому нет необходимости выполнять дополнительные действия или принимать какие-то меры предосторожности. 

    Смотрите видеоинструкцию, как удалить накипь с отпаривателя для одежды

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    Функция Quick Calc Release

    StyleTouch Pure (GC440, GC442)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство

    При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.

     

    1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа). 
    2. Снимите крышку с надписью "De-Calc".
    3. Держа прибор над раковиной, снимите резиновый фиксатор и слегка потрясите прибор, чтобы накипь вышла вместе с водой.
    4. Установите крышку и фиксатор на место.

      Внимание! Не добавляйте парфюм, уксус, средства для удаления накипи или другие вещества в отпариватель для одежды.

    Смотрите видеоинструкцию, как удалить накипь с отпаривателя для одежды

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    Функция Basic Rinse 

    DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа). 
    2. Когда прибор остынет, разберите стойку, отсоедините шланг подачи пара и снимите резервуар для воды.
    3. Аккуратно встряхните прибор и слейте воду из основания в раковину. 
    4. Наполните резервуар для воды и установите его на место. Подождите 10 секунд, встряхните и слейте воду. Повторите несколько раз. 

    Смотрите видеоинструкцию, как удалить накипь с отпаривателя для одежды

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    Функция Easy Rinse de-calc 

    ClearTouch (GC532, GC 534, GC536) | ClearTouch Air (GC560, GC562, GC565, GC568) | ClearTouch Essence (GC535, GC537) | EasyTouch (GC499, GC500, GC507, GC508, GC509) | EasyTouch Plus (GC513, GC514, GC517, GC518, GC523, GC524, GC527)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа). 
    2. Убедитесь, что уровень воды находится выше отметки MIN. Держите отпариватель над поддоном или раковиной. 
    3. Поверните клапан DE-CALC против часовой стрелки и снимите его. Слейте воду и накипь. 
    4. После слива воды установите клапан DE-CALC на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. 

    Смотрите видеоинструкцию, как удалить накипь с отпаривателя для одежды

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    Функция Auto Clean 

    CompactTouch (GC410, GC420, GC430)

    руководство
    руководство
    руководство
    руководство
    руководство

    При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи каждые 2 недели.

     

    1. Наполните резервуар для воды, подключите отпариватель к электросети недалеко от раковины.
    2. Поднесите сопло отпаривателя к раковине. Нажмите и удерживайте кнопку AUTO CLEAN в течение 2 секунд.
    3. Подождите 2 минуты: отпариватель выключится, а индикатор AUTO CLEAN погаснет.

    Смотрите видеоинструкцию, как удалить накипь с отпаривателя для одежды

    Смотреть сейчас

    Ответы на часто задаваемые вопросы об отпаривателях для одежды Philips

    Следует ли использовать деминерализованную воду или специальную воду для глажения для предотвращения скопления накипи в отпаривателе для одежды?

    Для всех отпаривателей для одежды Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную воду, поскольку она предотвращает скопление накипи.
     

    Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в отпаривателях для одежды Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению отпаривателя, его повреждению или выходу из строя.
    Я не знаю, какая у меня модель отпаривателя для одежды и как выполнять очистку от накипи

    Если вы не знаете, как выполнять очистку от накипи, всегда следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации. Не все отпариватели для одежды оснащены функцией очистки от накипи.

    Если у вас нет руководства по эксплуатации, найдите обозначение модели на самом приборе (указано в формате GCXXXXX). С помощью этого обозначения вы сможете найти всю необходимую информацию о приборе на веб-сайте Philips. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в Центр поддержки потребителей Philips.

    Контактная информация

    Если у вас возникнут вопросы о продукции Philips по уходу за одеждой,


    обращайтесь в наш Центр поддержки потребителей.

     

    Телефон: 8 800 200 0880

     

    Режим работы: круглосуточно 7 дней в неделю.

    Звонок с мобильных и стационарных телефонов на номер
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