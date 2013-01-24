Если вы не знаете, как выполнять очистку от накипи, всегда следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации. Не все отпариватели для одежды оснащены функцией очистки от накипи.





Если у вас нет руководства по эксплуатации, найдите обозначение модели на самом приборе (указано в формате GCXXXXX). С помощью этого обозначения вы сможете найти всю необходимую информацию о приборе на веб-сайте Philips. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в Центр поддержки потребителей Philips.