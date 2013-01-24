

Перейдите с обычного утюга на парогенератор — и вы сразу заметите, насколько меньше времени у вас уходит на глажение вещей. Чем быстрее вы закончите работу, тем больше свободного времени вы получите.



Парогенераторы работают быстрее, обеспечивая вдвое большее количество пара по сравнению с обычным утюгом. Вы закончите процедуру глажения на 30 минут быстрее*. А теперь подумайте, что у вас есть 30 минут, которые вы можете провести с семьей вместо глажения вещей.

*по сравнению с паровым утюгом Azur