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Парогенераторы
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Компактное решение для быстрого результата
Мощное и удобное решение

Максимально эффективное глажение

Парогенератор для глажки одежды – в два раза более быстрое глажение

Разглаживайте жесткие складки благодаря мощной подаче пара

Парогенератор Philips PerfectCare Compact
Парогенератор Philips PerfectCare Compact

PerfectCare Compact Plus
с технологией OptimalTEMP


Приобретите парогенератор и гладьте вещи гораздо быстрее.

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

  • Без риска прожечь ткань: технология OptimalTEMP предотвратит прожигание любого материала – от джинсов до деликатных тканей. Гарантированно!

 

  • Мощный пар легко разглаживает складки: легко разглаживайте жесткие сладки с непрерывной подачей пара, а также отпаривайте вертикально”

    •
  • Smart Calc Clean: позволяет производить очистку от накипи простым нажатием на кнопку. Не надо тратить деньги на дополнительные картриджи!.

  • Съемный резервуар для воды: полного резервуара для воды емкостью 1,5 л хватит на 1,5 часа непрерывного глажения. Для наполнения резервуара просто отсоедините его и налейте воду прямо из крана. Все очень просто!

  • Легкий и компактный: гладить невероятно удобно! Храните свой парогенератор на гладильной доске или на полке в шкафу
Размеры парогенератора Philips PerfectCare Compact
Наслаждайтесь свободным временем

Наслаждайтесь свободным временем


Перейдите с обычного утюга на парогенератор — и вы сразу заметите, насколько меньше времени у вас уходит на глажение вещей. Чем быстрее вы закончите работу, тем больше свободного времени вы получите.
 

Парогенераторы работают быстрее, обеспечивая вдвое большее количество пара по сравнению с обычным утюгом. Вы закончите процедуру глажения на 30 минут быстрее*. А теперь подумайте, что у вас есть 30 минут, которые вы можете провести с семьей вместо глажения вещей.

 

*по сравнению с паровым утюгом Azur


Нет риска прожечь ткань благодаря интеллектуальной технологии OptimalTEMP


Гладить стало еще проще и быстрее благодаря технологии OptimalTEMP. Вам больше не нужно менять настройки или разделять вещи по типу. Даже если вы оставите парогенератор прямо на ткани, он не прожжет ткань, если ее можно гладить. Гарантируем.
Мощная подача пара

Заканчивайте гладить быстрее с мощной непрерывной подачей пара

 

Сэкономьте время, которое вы тратите на глажение, с парогенератором Philips с технологией ProVelocity. Он с лёгкостью устранит даже самые жесткие складки
Простая процедура наполнения

Съемный резервуар для воды обеспечивает глажение в течение 1,5 часов без повторного наполнения


Легко гладьте все вещи без необходимости в повторном наполнении резервуара для воды 1,5 л. Легко отсоединяйте резервуар и наполняйте его водой под краном.

Легкий корпус для глажения без усилий


Наш компактный парогенератор легко устраняет складки и делает процесс глажения проще.

Компактный и удобный прибор для хранения в небольшом пространстве


Philips PerfectCare Compact Plus — один из наших самых компактных парогенераторов. Его можно хранить где угодно.

Простая очистка от накипи и долговечность со встроенной функцией Smart Calc Clean

 

Поддерживайте парогенератор в наилучшем состоянии долгое время. Удаляйте накипь всего одним нажатием кнопки, благодаря встроенной системе очистки Smart Calc Clean, которая также уведомит вас о необходимости проведения очистки. 

Найдите парогенератор, который подойдет именно вам

PerfectCare Compact

PerfectCare Compact

PerfectCare Compact

Парогенератор
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PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

Парогенератор
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PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

Парогенератор
Сравнить функции
PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus

Парогенератор
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OptimalTEMP
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да

Давление
  • Максимальное давление насоса 6 бар
  • Максимальное давление насоса 6,5 бар
  • Максимальное давление насоса 6,5 бар
  • Максимальное давление насоса 6,5 бар

Паровой удар
  • Паровой удар 350 г/мин
  • Паровой удар 430 г/мин
  • Паровой удар 450 г/мин
  • Паровой удар 450 г/мин

Тип и объем резервуара для воды
  • Встроенный резервуар для воды 1,5л
  • Съемный резервуар для воды 1,5л
  • Съемный резервуар для воды 1,5л
  • Съемный резервуар для воды 1,5л

Система очистки от накипи
  • Smart Calc Clean
  • Smart Calc Clean
  • Smart Calc Clean
  • Smart Calc Clean

Фиксация для переноски Carry lock
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
Узнайте о других мощных парогенераторах Philips

Вы готовы приобрести PerfectCare Compact?

Парогенератор Philips PerfectCare Compact
* По сравнению с паровым утюгом Philips Azur во время 2-часового сеанса глажения

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