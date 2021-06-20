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SCF152/01 Philips Avent Niplette™
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Philips Avent Niplette™

SCF152/01

Когда можно использовать корректор Philips Avent Niplette?

Корректор Philips Avent Niplette можно носить в любом возрасте по достижении половой зрелости. В некоторых случаях ношение не рекомендуется. Узнайте об этом подробнее.

Использование корректора Nipplette

После нескольких недель постоянного ношения корректоров соски вытягиваются. Идеально для использования перед беременностью. Для достижения устойчивого результата корректор также можно носить в течение первых шести месяцев беременности. Перед использованием корректора Niplette для коррекции любой неврожденной втянутости сосков следует срочно проконсультироваться с врачом. Корректор не рекомендуется использовать в последнем триместре беременности.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF152/01 , SCF152/02 .

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