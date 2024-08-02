Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?

Опубликован в 5 сентября 2024 года

Если ваша зубная щетка Sonicare не включается, замена аккумулятора вряд ли поможет устранить проблему. Вы можете отправить онлайн-заявку на помощь в оформлении замены по гарантии здесь или связаться с нами здесь.  На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.

Встроенный аккумулятор можно извлечь для утилизации; инструкции по извлечению аккумулятора доступны в разделе "Руководства и документация" на странице вашего продукта здесь. Если вы не уверены в своих навыках разборки электронных устройств, рекомендуем обратиться к профессионалу в местном центре ремонта или переработки электроники.

Не рекомендуется заменять аккумулятор самостоятельно, поскольку это может создать угрозу пожара и прочие угрозы безопасности.

Примечание. Вскрытие зубной щетки аннулирует гарантию.

