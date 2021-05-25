Как заряжать зубную щетку Philips Sonicare
В зависимости от модели устройства вы можете заряжать зубную щетку Philips Sonicare разными способами. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, поскольку не все зарядные устройства Sonicare совместимы с любыми моделями зубных щеток. Прочитайте ниже, как заряжать зубную щетку Philips Sonicare.
Зарядка зубной щетки Philips Sonicare с помощью стандартного зарядного устройства
Следуйте представленным инструкциям.
*Примечание: Зубная щетка DailyClean 1100 НЕ оснащена световым индикатором состояния батареи.
- Подключите зарядное устройство к действующей розетке электросети.
- Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство.
- Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать*; это означает, что зубная щетка заряжается. Индикатор состояния аккумулятора перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Зарядка может занять до 24 часов.
*Примечание: Зубная щетка DailyClean 1100 НЕ оснащена световым индикатором состояния батареи.
Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью зарядного стакана
Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью зарядного стакана или подставки с зарядным устройством.
*Не все зарядные стаканы совместимы с любыми ручками, в комплект поставки которых входит зарядный стакан. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки.
- Поставьте зубную щетку в зарядный стакан или на подставку и разместите их на базе зарядного устройства.
- Подключите базу зарядного устройства к розетке электросети.
- Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается.
*Не все зарядные стаканы совместимы с любыми ручками, в комплект поставки которых входит зарядный стакан. Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки.
Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью дорожного футляра
Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью дорожного футляра.
Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Зарядка может занять до 24 часов.
- Поместите ручку зубной щетки в дорожный футляр.
- Подсоедините кабель mini-USB к дорожному футляру и адаптеру USB или ноутбуку.
Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Зарядка может занять до 24 часов.
Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью зарядной панели
Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью беспроводной зарядной панели.
- Подсоедините USB-кабель к настенному адаптеру и розетке электросети.
- Разместите ручку зубной щетки на выпуклой части зарядной панели.
- Зарядная панель издаст звуковой сигнал, а индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым светом; это означает, что зубная щетка заряжается.
- Индикатор состояния аккумулятора перестанет мигать и начнет гореть белым светом, когда зубная щетка будет полностью заряжена.