В зависимости от модели устройства вы можете заряжать зубную щетку Philips Sonicare разными способами. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, поскольку не все зарядные устройства Sonicare совместимы с любыми моделями зубных щеток. Прочитайте ниже, как заряжать зубную щетку Philips Sonicare.