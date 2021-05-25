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HX9913/18 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
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DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

HX9913/18

Как заряжать зубную щетку Philips Sonicare

В зависимости от модели устройства вы можете заряжать зубную щетку Philips Sonicare разными способами. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, поскольку не все зарядные устройства Sonicare совместимы с любыми моделями зубных щеток. Прочитайте ниже, как заряжать зубную щетку Philips Sonicare.

Зарядка зубной щетки Philips Sonicare с помощью стандартного зарядного устройства

Следуйте представленным инструкциям.
  1. Подключите зарядное устройство к действующей розетке электросети.
  2. Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство.
  3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать*; это означает, что зубная щетка заряжается. Индикатор состояния аккумулятора перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Зарядка может занять до 24 часов.
Между процедурами чистки зубов зубную щетку Philips Sonicare можно хранить в зарядном устройстве, подключенном к электросети. Это не повлияет на срок службы аккумулятора зубной щетки.

*Примечание: Зубная щетка DailyClean 1100 НЕ оснащена световым индикатором состояния батареи.
как заряжать зубную щетку philips sonicare

Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью зарядного стакана

Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью зарядного стакана или подставки с зарядным устройством.
  1. Поставьте зубную щетку в зарядный стакан или на подставку и разместите их на базе зарядного устройства.
  2. Подключите базу зарядного устройства к розетке электросети.
  3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается.
Индикатор состояния аккумулятора* перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Для полной зарядки зубной щетки может потребоваться до 24 часов.

*Не все зарядные стаканы совместимы с любыми ручками, в комплект поставки которых входит зарядный стакан.  Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки. 
 
Как заряжать diamondclean smart с помощью зарядного стакана

Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью дорожного футляра

Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью дорожного футляра.
  1. Поместите ручку зубной щетки в дорожный футляр.
  2. Подсоедините кабель mini-USB к дорожному футляру и адаптеру USB или ноутбуку.
Некоторые модели поставляются с USB-кабелем, расположенным в нижней части дорожного футляра.

Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он перестанет мигать, когда зубная щетка будет полностью заряжена. Зарядка может занять до 24 часов.
Как заряжать diamondclean smart с помощью дорожного футляра

Зарядка зубной щетки Sonicare с помощью зарядной панели

Следуйте представленным инструкциям по зарядке зубной щетки с помощью беспроводной зарядной панели.
  1. Подсоедините USB-кабель к настенному адаптеру и розетке электросети.
  2. Разместите ручку зубной щетки на выпуклой части зарядной панели.
  3. Зарядная панель издаст звуковой сигнал, а индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым светом; это означает, что зубная щетка заряжается.
  4. Индикатор состояния аккумулятора перестанет мигать и начнет гореть белым светом, когда зубная щетка будет полностью заряжена.
Более подробные инструкции приведены в инструкции по эксплуатации. 
Как заряжать diamondclean с помощью зарядной панели

Информация на данной странице относится к моделям: HX9913/18 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX6352/42 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6851/29 , HX6212/87 , HX6829/14 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0553/01 , CP0557/01 , HX9954/57 , HX9924/43 , HX3292/28 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX9371/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6322/04 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX9112/12 , HX9182/10 , HX8911/02 , HX9142/32 , HX9182/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6511/35 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0468/01 , CP0470/01 , HX9352/04 , HX9382/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6992/03 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6731/02 , HX6781/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX5551/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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