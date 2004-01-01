Как заряжать зубную щетку Sonicare?

Опубликован в 23 августа 2024 года

Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия. 

В зависимости от модели устройства вы можете заряжать зубную щетку Philips Sonicare разными способами. Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки. Не все зарядные устройства Sonicare совместимы друг с другом. Возможно, для зарядки используется интерфейс USB-A, для которого требуется адаптер для настенной розетки (не входит в комплект).

В статье ниже вы найдете инструкции по зарядке вашей зубной щетки. 
  1. Подключите зарядное устройство к розетке электросети.
  2. Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство.
  3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать*; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов. 
Между сеансами зубную щетку можно оставлять в подключенном к сети зарядном устройстве — это не приведет к тому, что цикл работы от аккумулятора станет короче. 

*Примечание. Зубная щетка DailyClean 1100 не оснащена световым индикатором состояния батареи.
 
  • Стандартное зарядное устройство Sonicare
    • Зарядка зубной щетки с помощью зарядного стакана

    1. Поставьте зубную щетку в зарядный стакан или на подставку и разместите их на базе зарядного устройства.
    2. Подключите базу зарядного устройства к розетке электросети.
    3. Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов.
    Стакан для зарядки Sonicare

    Зарядка зубной щетки с помощью дорожного футляра

    1. Поместите ручку зубной щетки в дорожный футляр.
    2. Подключите кабель mini-USB к дорожному футляру.
    3. Подключите кабель USB к настенной розетке USB 5 В IPX-4.
    Индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым или зеленым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 24 часов. 
    Дорожный футляр для зарядки Sonicare

    Зарядка зубной щетки с помощью зарядной панели

    1. Подсоедините USB-кабель к адаптеру и вставьте адаптер в розетку электросети.
    2. Разместите зубную щетку вертикально на выпуклой части зарядной панели.
    3. Зарядная панель издаст звуковой сигнал, а индикатор состояния аккумулятора начнет мигать белым светом; это означает, что зубная щетка заряжается. Он прекратит мигать и начнет гореть ровным светом по достижении полного заряда аккумулятора, для чего может потребоваться до 12 часов.
    Зарядная панель Sonicare

    Информация на данной странице относится к моделям: CP0551/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX9944/13 , HX6800/35 , HX9681/01 , HX9641/01 , HX6836/24 , HX6871/47 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6850/57 , HX9914/57 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX6352/42 , HX6877/29 , HX6801/04 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX9631/16 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6856/10 , HX6850/34 , HX6871/85 , HX6851/29 , HX6829/14 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX6839/28 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0553/01 , HX9954/57 , HX6611/27 , HX3292/28 , HX9924/43 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX6322/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX9112/12 , HX8911/02 , HX9182/32 , HX9371/04 , HX9142/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0470/01 , CP0468/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6781/02 , HX6932/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Ответы на часто задаваемые вопросы

