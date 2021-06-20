Зарядные устройства для DiamondClean и DiamondClean Smart несовместимы между собой и с другими зубными щетками Philips Sonicare. Даже если на ручке будет мигать индикатор зарядки, устройство не будет заряжаться должным образом. Рекомендуется всегда использовать зарядное устройство, которое входит в комплект зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean и DiamondClean Smart.



Зарядные устройства могут выглядеть схожим образом. Чтобы убедиться в использовании необходимого зарядного устройства, см. таблицу ниже. Каждая щетка совместима только с зарядной станцией с указанным на ней соответствующим кодом щетки.

Название ручки DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Код на нижней части ручки HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Код на нижней части зарядного устройства HX9100 Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Тип: CBA5001, CBA4001