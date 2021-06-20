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HX6850/57 Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

HX6850/57

Совместимость зарядных устройств Philips Sonicare

Зарядные устройства Philips Sonicare совместимы с ручкой соответствующих устройств, но подходят для нескольких моделей. Узнайте ниже, совместимо ли ваше зарядное устройство с другими моделями зубных щеток Philips Sonicare.

Взаимозаменяемые зарядные устройства Philips Sonicare

Ниже приведен список зубных щеток Philips Sonicare, совместимых с другими зарядными устройствами:
  • Зубная щетка DailyClean
  • Зубная щетка Elite
  • Зубная щетка EasyClean
  • Зубная щетка Essence+
  • Зубная щетка ExpertClean
  • Зубная щетка ExpertResults
  • Зубная щетка Flexcare Platinum Connected
  • Зубная щетка FlexCare Platinum
  • Зубная щетка FlexCare+
  • Зубная щетка FlexCare
  • Зубная щетка HealthyWhite
  • Зубная щетка HealthyWhite+
  • Зубная щетка ProtectiveClean
  • Зубная щетка 2 Series Plaque Removal
  • Зубная щетка 3 Series Gum Health
  • Sonicare for Kids
  • Philips Sonicare AirFloss

Зарядные устройства DiamondClean и DiamondClean Smart

Зарядные устройства для DiamondClean и DiamondClean Smart несовместимы между собой и с другими зубными щетками Philips Sonicare. Даже если на ручке будет мигать индикатор зарядки, устройство не будет заряжаться должным образом. Рекомендуется всегда использовать зарядное устройство, которое входит в комплект зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean и DiamondClean Smart.

Зарядные устройства могут выглядеть схожим образом. Чтобы убедиться в использовании необходимого зарядного устройства, см. таблицу ниже.  Каждая щетка совместима только с зарядной станцией с указанным на ней соответствующим кодом щетки. 
Название ручкиDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
Код на нижней части ручкиHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
Код на нижней части зарядного устройстваHX9100Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001Тип: CBA5001, CBA4001

Информация на данной странице относится к моделям: HX6850/57 , HX6801/04 , HX6877/29 , HX6806/04 , HX6803/04 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6851/29 , HX6212/87 , HX6829/14 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0553/01 , CP0557/01 , HX9954/57 , HX9924/43 , HX3292/28 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX9371/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6322/04 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX9112/12 , HX9182/10 , HX8911/02 , HX9142/32 , HX9182/32 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6511/35 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0468/01 , CP0470/01 , HX9352/04 , HX9382/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX9342/02 , HX3110/00 , HX8111/12 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6992/03 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX6731/02 , HX6781/02 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX5551/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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