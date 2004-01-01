Ключевые слова для поиска

Служба поддержки Philips

Совместимость зарядных устройств Sonicare

Опубликован в 28 августа 2024 года
Рекомендуем использовать зарядное устройство из комплекта поставки вашей зубной щетки Philips Sonicare. Некоторые зарядные устройства являются взаимозаменяемыми. Ниже представлены некоторые типы зарядных устройств, которые подходят к зубным щеткам Sonicare.

Примечание. Если вы находитесь в Китае и купили свою зубную щетку до 1 сентября 2024 года, позвоните на номер 4008 800 008 для получения поддержки.

Стандартное зарядное устройство

Все зубные щетки Sonicare с отверстием в основании ручки совместимы с нашими зарядными устройствами с фиксированным контактом в основании. 
Примечание. Щетки DiamondClean и серии Prestige не поддерживают использование этого зарядного устройства.
Идентификаторы моделей:
Стандартное зарядное устройство

Зарядное устройство 9900 Prestige

Зарядное устройство 9900 Prestige поставляется с основанием и подставкой для зарядки.
Разместите подставку на основании. Затем установите ручку зубной щетки в подставку.
В зависимости от цвета на основании зарядного устройства будут указаны следующие номера моделей: CBB1001 или CBB2001.
 

Зарядное устройство 9900 Prestige

Зарядные устройства DiamondClean, DiamondClean Smart и DiamondClean 9000

Зарядные устройства DiamondClean и DiamondClean Smart выглядят похожими, однако они совместимы только с зубной щеткой, в комплекте с которой поставляются. См. таблицу ниже и проверьте код на нижней части зарядного устройства и код на нижней части ручки зубной щетки, чтобы убедиться в их совместимости.
 

Модель электрической зубной щеткиКод на нижней части ручкиКод на нижней части зарядного устройства
DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

 


 

Информация на данной странице относится к моделям: CP0551/01 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX6851/34 , HX9641/01 , HX9681/01 , HX6851/53 , HX6800/35 , HX6871/47 , HX6836/24 , HX6850/57 , HX6877/29 , HX6801/04 , HX6806/04 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX6803/04 , HX9661/02 , HX9924/47 , HX6361/14 , HX6848/92 , HX6888/90 , HX6859/35 , HX9192/02 , HX9192/01 , HX6512/59 , HX6857/35 , HX6850/34 , HX6871/85 , HX6856/10 , HX6851/29 , HX6212/88 , HX6212/87 , HX6829/14 , HX6212/90 , HX6839/28 , HX6232/41 , HX9924/07 , CP0553/01 , HX9954/57 , HX6611/27 , HX3292/28 , HX9924/43 , HX3292/44 , HX9368/35 , HX6322/04 , HX9372/04 , CP0552/01 , HX6232/20 , HX6921/06 , HX3212/03 , HX9112/12 , HX8911/02 , HX9182/32 , HX9142/32 , HX9371/04 , HX9332/35 , HX6631/01 , HX6231/01 , HX6762/43 , CP0546/01 , CP0472/01 , HX6311/07 , CP0470/01 , CP0468/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6781/02 , HX6932/10 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Нужна помощь с продуктом?

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Поддержка, домашняя страница
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.