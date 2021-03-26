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QP6530/15 OneBlade Pro Face
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OneBlade Pro Face

QP6530/15

Как использовать OneBlade для подравнивания бороды?

Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая.

Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade

В комплект поставки Philips OneBlade входят различные насадки-триммеры, которые позволяют подравнивать бороду до нужной длины.
  1. Установите гребень на лезвие так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх.
  2. Включите устройство OneBlade и разместите его на коже.
  3. Убедитесь, что насадка-триммер тесно прилегает к коже; это необходимо для равномерного подравнивания. Начните подравнивать бороду по направлению зубчиков насадки; для наилучшего результата перемещайте устройство против направления роста волос.
  4. После завершения процедуры отключите OneBlade и снимите с устройства насадку, удерживая ее за края. Очищайте прибор после каждого использования. Аккуратно удерживайте лезвие и не касайтесь им различных поверхностей, поскольку так оно может повредиться.
Примечание. Количество и тип насадок-триммеров могут различаться в зависимости от модели OneBlade. Для получения более подробных инструкций обратитесь к электронной версии руководства пользователя или свяжитесь с нами.
Подравнивание с помощью OneBlade

Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade Pro

В комплект поставки OneBlade Pro входит точная насадка-триммер, которая позволяет подравнивать бороду до нужной длины.
  1. Закрепите насадку на лезвии до щелчка.
  2. Выберите нужную установку длины волос с помощью регулятора. Значения указаны в миллиметрах.
  3. Включите устройство OneBlade Pro и разместите его на коже. Начните подравнивать бороду, перемещая устройство против направления роста волос.
  4. После завершения процедуры отключите OneBlade Pro. Теперь можно снять насадку; сначала снимите заднюю часть насадки, а затем сдвиньте ее с корпуса устройства. Не забывайте очищать устройство и дополнительные насадки после каждого использования, а также не стряхивайте устройство о твердые поверхности во время очистки. 
Подравнивание с помощью Philips OneBlade Pro

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