Как использовать OneBlade для подравнивания бороды?
Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая.
Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade
В комплект поставки Philips OneBlade входят различные насадки-триммеры, которые позволяют подравнивать бороду до нужной длины.
- Установите гребень на лезвие так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх.
- Включите устройство OneBlade и разместите его на коже.
- Убедитесь, что насадка-триммер тесно прилегает к коже; это необходимо для равномерного подравнивания. Начните подравнивать бороду по направлению зубчиков насадки; для наилучшего результата перемещайте устройство против направления роста волос.
- После завершения процедуры отключите OneBlade и снимите с устройства насадку, удерживая ее за края. Очищайте прибор после каждого использования. Аккуратно удерживайте лезвие и не касайтесь им различных поверхностей, поскольку так оно может повредиться.
Инструкции по подравниванию волос с помощью Philips OneBlade Pro
В комплект поставки OneBlade Pro входит точная насадка-триммер, которая позволяет подравнивать бороду до нужной длины.
- Закрепите насадку на лезвии до щелчка.
- Выберите нужную установку длины волос с помощью регулятора. Значения указаны в миллиметрах.
- Включите устройство OneBlade Pro и разместите его на коже. Начните подравнивать бороду, перемещая устройство против направления роста волос.
- После завершения процедуры отключите OneBlade Pro. Теперь можно снять насадку; сначала снимите заднюю часть насадки, а затем сдвиньте ее с корпуса устройства. Не забывайте очищать устройство и дополнительные насадки после каждого использования, а также не стряхивайте устройство о твердые поверхности во время очистки.