Если насадки требуют дополнительной очистки, отключите OneBlade снимите с устройства насадки и промойте их отдельно.

Дождитесь, пока насадки высохнут. Не сушите лезвие полотенцем или тканью; также не стряхивайте с него воду ударами по раковине или твердой поверхности, поскольку это может повредить лезвие.