- Чтобы избежать повреждения OneBlade, не стучите ручкой о раковину и другие жесткие поверхности.
- Снимите с устройства насадки и сдуйте остатки волос с лезвия. Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и ручку теплой водой.
- Отдельно промойте аксессуары теплой водой.
Для получения более подробной информации об обслуживании Philips OneBlade см. онлайн-руководство или свяжитесь с нами.
Обратите внимание! Аксессуары, поставляемые с вашей моделью устройства, могут отличаться от тех, что демонстрируются на изображении ниже. Однако инструкции по очистке применимы ко всем моделям OneBlade.