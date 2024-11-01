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Служба поддержки Philips

Как очищать устройство Philips OneBlade?

Опубликован в 9 января 2023 года
Регулярная очистка OneBlade после каждого применения позволяет поддерживать эффективность устройства для оптимальных результатов бритья. Чтобы выполнить очистку устройства, выполните следующие действия:
  1. Чтобы избежать повреждения OneBlade, не стучите ручкой о раковину и другие жесткие поверхности.
  2. Снимите с устройства насадки и сдуйте остатки волос с лезвия. Включите устройство OneBlade и промойте лезвие и ручку теплой водой.
  3. Отдельно промойте аксессуары теплой водой.
Не сушите лезвие с помощью полотенца или салфеток. Дайте устройству и насадкам высохнуть самостоятельно. Не рекомендуется извлекать волосы из устройства с помощью острых объектов, например пинцета.

Для получения более подробной информации об обслуживании Philips OneBlade см. онлайн-руководство или свяжитесь с нами.
 
Обратите внимание! Аксессуары, поставляемые с вашей моделью устройства, могут отличаться от тех, что демонстрируются на изображении ниже. Однако инструкции по очистке применимы ко всем моделям OneBlade.
 
Очистка OneBlade

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