Во время уборки, особенно в помещениях с низкой влажностью, пылесос накапливает электростатический заряд. В результате при прикосновении к трубке или другим стальным деталям пылесоса ощущаются небольшие удары статического электричества. Эти удары током не опасны для человека и не повреждают прибор.