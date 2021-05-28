Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
FC6163/02 PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"

FC6163/02

Как очищать щетку пылесоса Philips?

Под роликовой щеткой вашего пылесоса Philips может скапливаться грязь. Узнайте, как легко очистить ее самостоятельно, в этой статье.

Извлечение вращающейся щетки

Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.

  1. Выключите прибор.
  2. Переверните насадку для пола.
  3. Извлеките роликовую щетку из насадки для пола.
  4. Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.

Примечание.

Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.

Использование ножниц

Вы также можете удалить волосы и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки, с помощью ножниц; для этого не требуется извлекать роликовую щетку.

  1. Выключите прибор.
  2. Переверните насадку для пола.
  3. Поворачивая роликовую щетку, установите ее так, чтобы была видна прорезь.
  4. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки.
  5. Удалите из вращающейся щетки пыль, волосы и другие загрязнения.
Инструкция по очистке

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Запасные детали и аксессуары (1)
Устройство (2)
Другие неисправности (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт