Под роликовой щеткой вашего пылесоса Philips может скапливаться грязь. Узнайте, как легко очистить ее самостоятельно, в этой статье.
Как очищать щетку пылесоса Philips?
Извлечение вращающейся щетки
Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.
- Выключите прибор.
- Переверните насадку для пола.
- Извлеките роликовую щетку из насадки для пола.
- Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.
Примечание.
Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.
Использование ножниц
Вы также можете удалить волосы и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки, с помощью ножниц; для этого не требуется извлекать роликовую щетку.
- Выключите прибор.
- Переверните насадку для пола.
- Поворачивая роликовую щетку, установите ее так, чтобы была видна прорезь.
- При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки.
- Удалите из вращающейся щетки пыль, волосы и другие загрязнения.