Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Опубликован в 17 ноября 2023 года
Если вы не знаете, как найти название модели и серийный номер вашего пылесоса Philips, вы можете обратиться к статье ниже.
Модель и серийный номер вашего пылесоса Philips
Номер модели и серийный номер пылесоса Philips можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели серийная этикетка будет находиться:
на нижней панели;
под пылесборником;
на задней панели ручного пылесоса;
за резервуаром для воды.
Номер модели, скорее всего, будет находиться в верхнем левом углу. Он состоит из двух заглавных букв и четырех цифр. Например, FC9192/xx или XW9385/xx.
Серийный номер обычно указан в правом нижнем углу. Он состоит из четырех цифр: первые две цифры обозначают год, а вторые две цифры обозначают номер недели. Например, 1850 или 1734. В некоторых случаях перед серийным номером может стоять маркировка S/N.