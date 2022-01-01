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Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?

Опубликован в 17 ноября 2023 года
Если вы не знаете, как найти название модели и серийный номер вашего пылесоса Philips, вы можете обратиться к статье ниже.

Модель и серийный номер вашего пылесоса Philips

Номер модели и серийный номер пылесоса Philips можно найти на специальной табличке. В зависимости от модели серийная этикетка будет находиться:
  • на нижней панели;  
  • под пылесборником;
  • на задней панели ручного пылесоса;
  • за резервуаром для воды.
Номер модели, скорее всего, будет находиться в верхнем левом углу. Он состоит из двух заглавных букв и четырех цифр. Например, FC9192/xx или XW9385/xx. 

Серийный номер обычно указан в правом нижнем углу. Он состоит из четырех цифр: первые две цифры обозначают год, а вторые две цифры обозначают номер недели. Например, 1850 или 1734. В некоторых случаях перед серийным номером может стоять маркировка S/N.
 
Номер модели и серийный номер устройства

Информация на данной странице относится к моделям: FC9174/01 , XC8347/01 , FC9331/09 , XC7043/01 , FC9330/09 , FC6169/01 , FC6721/01 , XD3010/01 , XD3030/01 , XD3000/01 , XB2062/01 , XB2042/01 , XB2022/01 , XB2023/01 , XB9185/09 , FC6802/01 , XC8147/01 , FC8795/01 , FC6726/01 , FC6722/01 , FC6728/01 , FC9569/01 , FC9570/01 , FC9573/01 , FC8780/08 , FC9571/01 , FC8584/01 , FC8586/01 , FC8587/01 , FC8778/01 , FC9332/09 , FC8470/01 , FC9932/09 , FC6164/02 , FC6163/02 , FC8297/01 , FC8087/01 , FC8796/01 , FC8774/01 , FC9349/01 , FC6405/01 , FC6408/01 , FC8781/07 , FC6823/01 , FC6813/01 , FC9733/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8822/01 , FC9735/01 , FC8294/01 , FC9734/01 , FC8293/01 , FC8295/01 , FC8296/01 , FC8794/01 , FC8792/01 , FC9352/01 , FC9350/01 , FC9351/01 , FC8925/01 , FC8924/01 , FC6172/01 , FC8776/01 , FC6162/61 , FC8673/01 , FC8589/01 , FC8715/01 , FC6404/01 , FC8585/01 , FC8588/01 , FC8391/01 , FC8671/01 , FC8672/01 , FC6400/01 , FC6401/01 , FC8385/01 , FC8387/01 , FC8383/01 , FC8389/01 , FC8479/01 , FC5830/02 , FC5828/02 , FC8820/01 , FC8810/01 , FC8710/01 , FC8700/01 , FC8810/97 , FC9714/01 , FC6230/02 , FC9062/04 , FC8820/82 , FC8820/81 , FC8810/82 , FC8810/81 , FC9174/02 , FC9199/01 , FC9712/01 , FC9150/02 , FC9176/02 , FC9713/01 , FC9170/02 , FC9912/01 , FC9911/01 , FC7088/01 , FC8656/01 , FC7028/01 , FC8661/01 , FC8636/01 , FC8800/83 , FC8475/01 , FC8654/01 , FC7008/01 , FC6168/01 , FC6162/02 , FC8291/02 , FC6141/01 , FC7020/01 , FC8658/01 , FC8651/01 , FC8657/01 , FC7012/01 , FC8802/03 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8631/01 , FC8634/01 , FC8471/01 , FC8802/02 , FC8802/71 , FC9182/01 , FC9194/01 , FC9184/01 , FC9180/01 , FC8802/01 , FC8950/01 , FC8952/01 , FC9064/02 , FC8800/01 , FC6144/01 , FC6142/01 , FC6161/04 , FC6146/01 , FC6161/02 , FC8450/01 , FC8760/01 , FC8761/01 , FC8764/01 , FC8766/01 , FC8767/01 , FC8767/02 , FC8455/01 , FC8454/01 , FC8452/01 , FC8451/01 , FC9170/07 , FC8800/82 , FC8800/81 , FC7070/01 , FC9312/01 , FC9205/01 , FC9310/02 , FC7070/11 , FC9170/08 , FC9071/08 , FC9176/08 , FC9174/08 , FC8142/02 , FC8136/01 , FC8230/01 , FC8132/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8146/01 , FC8144/01 , FC9083/01 , FC8620/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC9302/01 , FC8601/04 , FC8610/01 , FC8611/01 , FC8612/01 , FC8613/01 , FC9062/01 , FC8442/01 , FC8258/01 , FC8204/02 , FC9081/01 , FC9086/01 , FC9082/01 , FC8740/02 , FC9264/01 , FC9252/01 , FC9264/02 , FC9256/01 , FC9060/01 , FC9166/01 , FC9073/01 , FC8445/01 , FC8440/01 , FC8601/01 , FC9214/01 , FC8614/01 , FC9239/01 , FC8615/01 , FC9232/01 , FC8617/01 , FC9078/01 , FC9172/01 , FC9172/02 , FC9176/01 , FC9170/01 , FC9071/01 , FC9074/01 , FC9210/01 , FC8602/01 , FC9222/01 , FC9229/01 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC8207/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8204/01 , FC8210/01 , FC8206/01 , FC8262/01 , FC8260/01 , FC9150/01 , FC8256/01 , FC8344/01 , FC6843/01 , FC8348/01 , FC9164/01 , FC9067/01 , FC6844/01 , FC9162/01 , FC9160/01 , FC8608/03 , FC8606/01 , FC8433/02 , FC8604/01 , FC8438/02 , FC8600/01 , FC8716/01 , FC8722/01 , FC8390/01 , FC8396/02 , FC8394/01 , FC6125/01 , FC8714/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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