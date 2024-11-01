Можно ли использовать теплую воду, дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе Philips AquaTrio?

Чтобы узнать, можно ли использовать теплую или дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе AquaTrio, найдите свою модель пылесоса на этом рисунке и уточните информацию ниже.

1. AquaTrio серии 9000 С прибором Philips AquaTrio Wet серии 9000 можно использовать непенящееся средство для мытья полов и теплую воду до 50 °C. AquaTrio может не менее эффективно работать с горячей, теплой или холодной водой.



Функция влажной уборки не будет работать, если налить только дистиллированную воду. Если вы предпочитаете использовать дистиллированную воду, обязательно добавляйте небольшое количество водопроводной воды или прозрачного (непенящегося) жидкого средства для мытья полов. Беспроводной пылесос Philips AquaTrio Cordless предназначен для уборки с использованием водопроводной воды.

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Добавление жидкого средства для мытья полов в резервуар для воды

Сначала добавьте 10 мл средства Philips для мытья полов в резервуар для чистой воды. Затем наполните резервуар водопроводной водой до отметки MAX. Рекомендуется использовать оригинальное средство для мытья полов Philips (XV1792/01) с низким пенообразованием, которое можно разбавить водой. При использовании любого другого непенящегося жидкого средства для мытья полов добавляйте в резервуар для чистой воды не более 10 мл (см. рис. a)



Примечание. Компания Philips протестировала этот прибор только со средством для мытья полов Philips XV1792. Другие моющие средства могут образовывать слишком много пены, что снизит эффективность прибора и может привести к его неисправности.



Добавление теплой воды в резервуар для чистой воды

В резервуар можно наливать теплую воду до 50 °C или холодную воду (см. рис. b).



2. AquaTrio Pro Пылесос Philips AquaTrio Pro предусматривает использование жидкого средства для мытья полов и/или теплой воды. Использование только дистиллированной воды не допускается. Если вы предпочитаете использовать дистиллированную воду, обязательно добавляйте небольшое количество водопроводной воды или прозрачного жидкого средства для мытья полов. Устройство Philips AquaTrio Pro разработано для использования с водопроводной водой. Советы и рекомендации вы можете узнать далее.



Добавление средств для мытья полов в резервуар для чистой воды

Если вы хотите использовать жидкое средство для мытья полов, сначала заполните резервуар для чистой воды водой. Затем добавьте 10 мл жидкого средства для мытья полов Philips. Рекомендуется использовать оригинальное средство для мытья полов Philips (XV1792/01) с низким пенообразованием, которое можно разбавить водой. При использовании любого другого подходящего жидкого средства для мытья полов добавляйте в резервуар для чистой воды не более 5 мл.



Примечание. Во избежание повреждения прибора запрещается добавлять в резервуар для чистой воды нерастворимые субстанции, такие как воск, масло, уксусную кислоту (уксус), средства для удаления накипи и средства по уходу за полами, не предусматривающие разбавление водой или не соответствующие типу пола. Используйте малопенящееся или непенящееся средство для мытья полов, соответствующее типу пола.



Добавление теплой воды в резервуар для чистой воды

В резервуар для воды можно добавлять теплую воду до 50°C или холодную воду (см. рисунок).

3. AquaTrio Пылесос Philips AquaTrio предусматривает использование жидкого средства для мытья полов и/или теплой воды. Прибор не нагревает воду, поэтому в нем не образуется накипь. Это значит, что нет необходимости в использовании дистиллированной воды. При желании можно использовать и такую воду. Советы и рекомендации вы можете узнать далее.



Добавление средств для мытья полов в резервуар для чистой воды

Если вы хотите использовать жидкое средство для мытья полов, сначала заполните резервуар для чистой воды водой. Затем добавьте 10 мл жидкого средства для мытья полов Philips. Рекомендуется использовать оригинальное средство для мытья полов Philips (XV1792/01) с низким пенообразованием, которое можно разбавить водой. При использовании любого другого подходящего жидкого средства для мытья полов добавляйте в резервуар для чистой воды не более 5 мл (см. рисунок).



Примечание. Во избежание повреждения прибора запрещается добавлять в резервуар для чистой воды нерастворимые субстанции, такие как воск, масло, уксусную кислоту (уксус), средства для удаления накипи и средства по уходу за полами, не предусматривающие разбавление водой или не соответствующие типу пола. Используйте малопенящееся или непенящееся средство для мытья полов, соответствующее типу пола.



Добавление теплой воды в резервуар для чистой воды

В резервуар для воды можно добавлять теплую воду до 35°C или холодную воду.

