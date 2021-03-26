Некоторые модели Philips OneBlade оснащены индикатором зарядки, который расположен на передней части устройства.

При низком заряде аккумулятора OneBlade индикатор мигает оранжевым.

Во время зарядки OneBlade индикатор мигает зеленым.

После окончания зарядки индикатор на OneBlade будет гореть зеленым светом на протяжении около 30 минут.

На других моделях определить окончание зарядки устройства невозможно. При этом после начала зарядки устройства на зарядном устройстве загорается оранжевый световой индикатор, который горит на протяжении всей зарядки. Полная зарядка этих моделей OneBlade занимает не менее 8 часов. Более продолжительная зарядка OneBlade не повреждает аккумулятор или внутренние компоненты.