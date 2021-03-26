Если вы не знаете, как понять, заряжено ли устройство Philips OneBlade, вы найдете необходимые инструкции в этой статье.
Как определить окончание зарядки Philips OneBlade?
Индикаторы зарядки на Philips OneBlade
Некоторые модели Philips OneBlade оснащены индикатором зарядки, который расположен на передней части устройства.
При низком заряде аккумулятора OneBlade индикатор мигает оранжевым.
Во время зарядки OneBlade индикатор мигает зеленым.
После окончания зарядки индикатор на OneBlade будет гореть зеленым светом на протяжении около 30 минут.
На других моделях определить окончание зарядки устройства невозможно. При этом после начала зарядки устройства на зарядном устройстве загорается оранжевый световой индикатор, который горит на протяжении всей зарядки. Полная зарядка этих моделей OneBlade занимает не менее 8 часов. Более продолжительная зарядка OneBlade не повреждает аккумулятор или внутренние компоненты.
Индикаторы зарядки на OneBlade Pro
В зависимости от модели Philips OneBlade Pro на устройстве будет представлен один из двух вариантов индикатора зарядки. Номер модели OneBlade напечатан на задней стороне устройства.
Модели QP6520
На передней стороне этих устройств имеется цифровой дисплей. Когда заряд аккумулятора подходит к концу, индикатор зарядки начнет мигать оранжевым, а на дисплее устройства отобразится оставшийся процент заряда аккумулятора.
После окончания зарядки на дисплее отобразится 100 % заряд аккумулятора, а индикатор зарядки загорится непрерывным светом.
Модели QP6510
На передней стороне этих устройств имеется строка с индикатором состояния аккумулятора.
* При низком заряде аккумулятора OneBlade Pro индикатор состояния мигает оранжевым.
- Во время зарядки OneBlade Pro первая строка индикатора заряда сначала замигает, а затем начнет непрерывно гореть белым светом. Затем начинает мигать вторая строка; таким образом индикация будет меняться до достижения полного заряда аккумулятора.
Световая индикация отключается автоматически через 30 минут после окончания зарядки OneBlade.
Если у вас остались какие-либо вопросы относительно зарядки устройства, обратитесь к руководству пользователя или свяжитесь с нами.