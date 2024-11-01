Как определить окончание зарядки Philips OneBlade?

На необходимость зарядки устройства Philips OneBlade на большинстве моделей указывает индикатор зарядки, расположенный на ручке устройства. Индикатор может иметь форму светового кольца, полос или цифрового значения. Индикатор зарядки также можно найти в приложении Philips Daily Care для моделей с подключением по Bluetooth. Некоторые модели не оснащены индикатором зарядки на ручке, вместо этого он расположен на зарядном устройстве.



Прочитайте статью ниже, чтобы узнать больше об индикации полного заряда аккумулятора OneBlade.



Модели с подключением по Bluetooth (QP4530/QP4630) Когда устройство OneBlade подключено к сети, световое кольцо на ручке мигает белым светом. Когда световое кольцо на OneBlade перестает мигать и начинает гореть ровным белым светом, устройство полностью заряжено. Световое кольцо полностью отключится примерно через 30 минут после окончания зарядки OneBlade в целях экономии энергии. Полная зарядка этих устройств занимает около 1 часа.



Также можно посмотреть точный текущий заряд аккумулятора в приложении. Убедитесь, что устройство OneBlade подключено к мобильному устройству, для получения актуальной информации.



Модели QP6510 Индикатор состояния аккумулятора на передней панели устройства мигает оранжевым при низком заряде аккумулятора. Во время зарядки первая полоса индикатора мигает белым, после чего начинает мигать средняя полоса — в конце зарядки все три полосы горят ровным светом. Это означает, что устройство полностью заряжено. Полная зарядка этих устройств занимает около 1 часа.



Световая индикация полностью отключится примерно через 30 минут после окончания зарядки OneBlade.

Модели QP6520 Процент текущего заряда аккумулятора отображается на передней панели устройства. Символ зарядки мигает оранжевым при низком заряде аккумулятора. При полном заряде аккумулятора отображается значение 100 %. Индикаторы будут гореть ровным светом. Полная зарядка этих устройств занимает около 1 часа.



Модели QP6530 Нижний индикатор состояния аккумулятора на передней панели устройства мигает оранжевым при низком заряде аккумулятора. Во время зарядки первая полоса индикатора мигает белым, после чего начинает мигать средняя полоса — в конце зарядки все три полосы горят ровным светом. Это означает, что устройство полностью заряжено. Полная зарядка этих устройств занимает около 1 часа.



Модели QP6550 и QP6650 Процент текущего заряда аккумулятора отображается на передней панели устройства. Символ зарядки мигает оранжевым при низком заряде аккумулятора. Значок аккумулятора и процента заряда мигают белым, указывая на текущую зарядку устройства. При полном заряде аккумулятора отображается значение 100 %. Индикаторы будут гореть ровным светом. Полная зарядка этих устройств занимает около 1 часа.



Модели QP1XXX Индикатор состояния аккумулятора на передней панели устройства будет непрерывно гореть во время зарядки. Полная зарядка этих устройств занимает около 8 часов.

