Если вы хотите узнать, можно ли использовать Philips OneBlade при подключении к электросети, вы можете найти ответ на этот вопрос здесь.
Использование OneBlade при подключении к электросети
Использование Philips OneBlade с проводом
В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме.
Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.
Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.