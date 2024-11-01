В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства OneBlade для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.



Также помните, что адаптер Philips HQ87 для OneBlade не является водонепроницаемым. Это означает, что оно выдержит попадание на его корпус брызг воды, однако не может подвергаться прямому взаимодействию с водой в течение длительного времени. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.

