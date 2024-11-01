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Использование OneBlade при подключении к электросети

Опубликован в 10 января 2023 года
В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства OneBlade для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети.

Также помните, что адаптер Philips HQ87 для OneBlade не является водонепроницаемым. Это означает, что оно выдержит попадание на его корпус брызг воды, однако не может подвергаться прямому взаимодействию с водой в течение длительного времени.  Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей.
 

Только для беспроводного использования

В целях безопасности OneBlade работает только в беспроводном режиме. 

Это связано с тем, что Philips OneBlade можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Использование устройства для влажного бритья при подключении к электросети может быть опасным. Поэтому в целях безопасности устройство не работает при подключении к электросети. 

Также помните, что адаптер для OneBlade не является водонепроницаемым. Поэтому при зарядке OneBlade убедитесь, что устройство и адаптер расположены вдали от воды и мокрых поверхностей. Более того, если устройство OneBlade оснащено крышкой разъема для зарядки, убедитесь, что она плотно закрыта, прежде чем подвергать ручку воздействию влаги.
Использование Philips OneBlade с проводом

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