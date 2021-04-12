Ваши стайлеры, машинки для стрижки волос и триммеры для бороды Philips могут поставляться с большим количеством различных насадок. Узнайте, как пользоваться и выполнять замену этих насадок.
Как заменить насадку на стайлере Philips?
Насадка режущего блока
Режущий блок — это основной компонент стайлера Philips. У него короткие и острые края, и он используется для быстрого и точного подравнивания волос по длине.
Чтобы снять режущий блок с корпуса стайлера, проверьте наличие на корпусе стайлера кнопки отсоединения. Если она присутствует, нажмите кнопку для снятия режущего блока.
Если на стайлере отсутствует кнопка отсоединения, поместите палец под зубцы режущего блока и выдвиньте его из прибора. Для повторной установки вставьте нижнюю часть режущего блока в корпус стайлера, а затем задвиньте часть с зубцами до щелчка. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению прибора.
Если вам не удается установить режущий блок, проверьте наличие инородных тел в корпусе стайлера и попробуйте очистить его с помощью небольшой щеточки или ватной палочки.
Чтобы снять режущий блок с корпуса стайлера, проверьте наличие на корпусе стайлера кнопки отсоединения. Если она присутствует, нажмите кнопку для снятия режущего блока.
Если на стайлере отсутствует кнопка отсоединения, поместите палец под зубцы режущего блока и выдвиньте его из прибора. Для повторной установки вставьте нижнюю часть режущего блока в корпус стайлера, а затем задвиньте часть с зубцами до щелчка. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению прибора.
Если вам не удается установить режущий блок, проверьте наличие инородных тел в корпусе стайлера и попробуйте очистить его с помощью небольшой щеточки или ватной палочки.
Режущий блок с выступами
По бокам некоторых режущих блоков можно обнаружить длинные выступы. Для снятия насадок такого типа необходимо выдвинуть их из прибора, удерживая с двух сторон. Для повторной установки достаточно задвинуть их в пазы до щелчка.
Насадки с выступами
Насадки-триммеры устанавливаются поверх режущего блока стайлера Philips. Они используются на стрижки волос на голове или подравнивания бороды до определенной длины.
Снять эти насадки очень легко. Просто потяните за них, и они снимутся с корпуса стайлера. Чтобы установить насадку, аккуратно задвиньте ее поверх режущего блока, чтобы фиксаторы насадки вошли в специальные пазы, расположенные по бокам.
Снять эти насадки очень легко. Просто потяните за них, и они снимутся с корпуса стайлера. Чтобы установить насадку, аккуратно задвиньте ее поверх режущего блока, чтобы фиксаторы насадки вошли в специальные пазы, расположенные по бокам.
Насадка-гребень
Чтобы снять эту насадку с режущего блока, аккуратно снимите ее заднюю часть с прибора, а затем сдвиньте насадку с режущего блока. Чтобы прикрепить любую защитную насадку к режущему блоку, задвиньте переднюю часть защиты на зубцы режущего блока. Затем надавите на центральную часть защиты пальцами или ладонью.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
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Насадки для машинки для стрижки детей Philips
На машинках для стрижки детей Philips насадка-триммер снимается другим образом. Вам необходимо сдвинуть ее назад с одной стороны, чтобы снять ее с прибора.
Перед тем как присоединить эту насадку, убедитесь, что вы устанавливаете ее нужной стороной (для стрижки до нужной длины). Сначала совместите одну сторону насадки с креплением на корпусе машинки для стрижки. Затем надавите на вторую сторону насадки до щелчка.
Перед тем как присоединить эту насадку, убедитесь, что вы устанавливаете ее нужной стороной (для стрижки до нужной длины). Сначала совместите одну сторону насадки с креплением на корпусе машинки для стрижки. Затем надавите на вторую сторону насадки до щелчка.
Бритвенная сетка
Некоторые стайлеры Philips поставляются с бритвенной сеткой, которая используется для комфортного бритья волос на теле.
Чтобы снять бритвенную сетку с бритвенной головки, просто потяните за нее. Будьте осторожны! Зубцы на центральной части бритвенной сетки могут быть очень острыми. Для повторной установки бритвенной сетки закрепите ее на бритвенной головке до щелчка.
Чтобы снять бритвенную сетку с бритвенной головки, просто потяните за нее. Будьте осторожны! Зубцы на центральной части бритвенной сетки могут быть очень острыми. Для повторной установки бритвенной сетки закрепите ее на бритвенной головке до щелчка.
Насадки для ухода за телом
Стайлеры для тела Philips поставляются со специальной насадкой для тела. Чтобы снять эту насадку, аккуратно снимите ее заднюю часть с прибора, а затем снимите насадку с бритвенного блока или выдвиньте ее вверх.
Чтобы присоединить эту насадку, просто установите ее на бритвенную сетку до щелчка.
Обратите внимание, что насадки могут различаться в зависимости от используемой модели триммера или машинки для стрижки волос. Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Чтобы присоединить эту насадку, просто установите ее на бритвенную сетку до щелчка.
Обратите внимание, что насадки могут различаться в зависимости от используемой модели триммера или машинки для стрижки волос. Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Насадки-триммеры для носа
Насадку-триммер для носа, поставляемую с универсальными стайлерами Philips, можно легко установить или снять.
Чтобы снять насадку-триммер, крепко возьмитесь за ручку устройства и поверните ее по часовой стрелке, чтобы совместить с небольшим индикатором (^). Затем просто снимите насадку.
Для установки насадки-триммера поместите ее на ручку и поверните, пока стрелки-индикаторы на ручке и насадке не совместятся.
Чтобы снять насадку-триммер, крепко возьмитесь за ручку устройства и поверните ее по часовой стрелке, чтобы совместить с небольшим индикатором (^). Затем просто снимите насадку.
Для установки насадки-триммера поместите ее на ручку и поверните, пока стрелки-индикаторы на ручке и насадке не совместятся.