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BT5522/15 Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды НОВИНКА
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Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

BT5522/15

Можно ли промывать стайлер Philips под струей воды?

Стайлер или триммер Philips можно мыть, только если это прибор с водонепроницаемым корпусом. Вы можете проверить это, посмотрев на знаки и символы на корпусе или коробке стайлера.

Символ перечеркнутого крана

Если на коробке или на корпусе стайлера присутствует значок с изображением перечеркнутого крана, это означает, что прибор нельзя мыть, и его следует очищать без воды.

Стайлер Philips, который нельзя мыть

Значок водопроводного крана

Символ крана на стайлере означает, что прибор (и его компоненты, такие как ножи и гребни) можно мыть и очищать водой. Тем не менее, это не значит, что вы можете использовать его для стрижки волос в душе или ванне.

Стайлер Philips, который можно мыть

Символ ванны или душа

Если на стайлере присутствует символ душа или ванны, значит, прибор является водонепроницаемым. Его можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.

Примечание. Обратите внимание, что символы на стайлерах Philips различаются в зависимости от модели. Если вы все еще не уверены, можно ли очищать стайлер Philips водой, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Стайлер Philips с водонепроницаемым корпусом

Информация на данной странице относится к моделям: BT5522/15 , NT5650/16 , BT3222/14 , BT5515/15 , MG7745/15 , MG7736/15 , MG7720/15 , MG7715/15 , MG5720/15 , HC9450/20 , HC7650/15 , HC5632/15 , HC3525/15 , BT9810/15 , NT3650/16 , NT1650/16 , HC5610/15 , HC5650/15 , HC5630/15 , HC5612/15 , HC3504/15 , MG7735/15 , BT7510/15 , BT5502/15 , HC3521/15 , HC3522/15 , BG3015/15 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3206/14 , BT3202/14 , HC3505/15 , HC3535/15 , HC3530/15 , HC3520/15 , HC3510/15 , BG3015/13 , MG3710/15 , MG3740/15 , MG3730/15 , MG5730/15 , MG7730/15 , BT1216/10 , HC1091/15 , MG3731/15 , MG3720/15 , BT9297/15 , HC5100/15 , HC1066/15 , BT7210/15 , BT1005/10 , BT9290/32 , BT5200/16 , HC5446/80 , HC5438/15 , BG105/10 , NT3160/10 , NT1150/10 , HC9490/15 , HC9450/15 , HC7460/15 , MG1100/16 , HC3418/15 , QG3327/15 , QG3335/15 , QT4000/15 , QT4005/15 , BG2028/15 , BT7085/15 , HC3400/15 , BT9290/15 , QT4015/15 , QT4019/15 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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