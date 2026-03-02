Если на стайлере присутствует символ душа или ванны, значит, прибор является водонепроницаемым. Его можно безопасно очищать водой и использовать во время принятия душа или ванны. В целях безопасности эти водонепроницаемые стайлеры можно использовать только в беспроводном режиме; при подключении к источнику питания они не включаются.

Примечание. Обратите внимание, что символы на стайлерах Philips различаются в зависимости от модели. Если вы все еще не уверены, можно ли очищать стайлер Philips водой, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.