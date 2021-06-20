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SCF085/01 Philips Avent Пустышка ultra air НОВИНКА
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Philips Avent Пустышка ultra air

SCF085/01

Важны ли рекомендации по возрасту?

Соски пустышек и нагубники различаются в зависимости от размера и формы. Возрастные рекомендации основаны на размере сосок и нагубников. Например, если давать пустышку, предназначенную для детей от 0 до 2 месяцев, малышу старшего возраста, это может повлечь за собой несчастный случай, так как ребенок может захватить пустышку вместе с нагубником. Если это произошло, не паникуйте: изделие невозможно проглотить, а форма специально разработана, чтобы обеспечить безопасность в такой ситуации. Как можно осторожнее извлеките изделие изо рта.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF085/01 , SCF529/01 , SCF528/01 , SCF527/01 , SCF522/01 , SCF416/03 , SCF416/02 , SCF228/01 , SCF224/01 , SCF223/04 , SCF223/03 , SCF223/02 , SCF223/01 , SCF222/02 , SCF222/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF085/04 , SCF092/51 , SCF349/11 , SCF376/22 , SCF376/21 , SCF376/12 , SCF376/11 , SCF349/21 , SCF349/12 , SCF244/20 , SCF345/22 , SCF345/20 , SCF344/22 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF342/22 , SCF342/20 , SCF245/22 , SCF245/20 , SCF244/22 , SCF169/43 , SCF169/44 , SCF169/38 , SCF212/22 , SCF227/22 , SCF227/20 , SCF222/22 , SCF222/20 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/20 , SCF169/37 , SCF196/18 , SCF197/22 , SCF180/25 , SCF182/13 , SCF182/12 , SCF180/28 , SCF180/27 , SCF180/26 , SCF194/03 , SCF186/23 , SCF194/04 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF172/30 , SCF195/30 , SCF195/04 , SCF178/25 , SCF178/28 , SCF178/27 , SCF178/26 , SCF151/00 , SCF151/02 , SCF151/01 , SCF172/70 , SCF172/50 , SCF195/03 , SCF172/12 , SCF172/15 , SCF172/14 , SCF172/13 , SCF170/18 , SCF176/18 , SCF172/18 , SCF182/23 , SCF182/24 , SCF170/20 , SCF170/22 , SCF170/21 , SCF172/20 , SCF180/23 , SCF178/24 , SCF178/23 , SCF178/14 , SCF178/13 , SCF176/22 , SCF176/21 , SCF176/20 , SCF174/22 , SCF174/21 , SCF174/20 , SCF172/22 , SCF172/21 , SCF180/24 , SCF125/11 , SCF121/11 , SCF120/01 , SCF121/12 , SCF123/17 , SCF124/01 , SCF125/12 , SCF127/17 , SCF128/01 , SCF129/11 , SCF129/12 , SCF131/17 , SCF132/01 , SCF132/02 , SCF132/32 , SCF133/01 , SCF133/02 , SCF133/32 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

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