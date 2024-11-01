Да, все пустышки Philips Avent безопасны для детей.



Наши пустышки мягкие, а небольшую соску легко разгладить. Пустышка адаптирует форму согласно особенностям языка и неба малыша. Пустышка равномерно распределяет давление на челюсть, зубы и десны малыша.

Все пустышки Philips Avent получили одобрение независимого института Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation оценивает потребительскую продукцию для ухода за полостью рта и проверяет, что заявления производителей клинически доказаны и не преувеличены. Больше информации см. здесь.