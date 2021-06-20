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SCF810/17 Philips Avent Бутылочка Anti-colic
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Philips Avent Бутылочка Anti-colic

SCF810/17

Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?

Да. Все бутылочки Philips AVENT (кроме стеклянных бутылочек) можно хранить в морозильной камере и использовать для предварительно приготовленной пищи.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF810/17 , SCF039/17 , SCF816/27 , SCF816/17 , SCF813/27 , SCF813/17 , SCF810/27 , SCF627/20 , SCF627/25 , SCF627/22 , SCF627/21 , SCF699/17 , SCF620/17 , SCF621/17 , SCF560/17 , SCF568/17 , SCF567/17 , SCF566/27 , SCF566/17 , SCF565/27 , SCF565/17 , SCF564/27 , SCF564/17 , SCF563/37 , SCF563/27 , SCF563/17 , SCF560/37 , SCF560/27 , SCF573/11 , SCF573/14 , SCF573/13 , SCF573/12 , SCF623/17 , SCF696/17 , SCF624/17 , SCF690/17 , SCF693/27 , SCF693/17 , SCF690/27 , SCF686/17 , SCF686/27 , SCF684/27 , SCF685/27 , SCF277/51 , SCF683/07 , SCF680/37 , SCF680/04 , SCF683/37 , SCF683/27 , SCF683/17 , SCF680/27 , SCF680/17 , SCF277/01 , SCF666/17 , SCF663/17 , SCF660/27 , SCF660/17 , SCF663/27 , SCF640/04 , SCF646/17 , SCF643/37 , SCF643/27 , SCF640/27 , SCF640/17 , SCF643/17 , SCF640/37 , SCF646/37 , SCF643/07 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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