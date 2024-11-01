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Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования

Опубликован в 23 августа 2024 года

Вручную осматривайте пустышку Philips Avent перед каждым использованием. В этом обучающем видео вы узнаете, как проверять пустышку Philips Avent на безопасность использования. Эти же принципы применимы к пустышкам Philips Avent Soothie.

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Инструкции по осмотру пустышки

Рекомендуем заменять пустышку после 4 недель использования в целях безопасности и гигиеничности. При наличии каких-либо повреждений пустышку следует заменить, даже если срок замены еще не настал. Замените пустышку Philips Avent на новую, если на ней имеются какие-либо повреждения. Что следует проверить:

  1. Осматривайте пустышку перед каждым использованием
  2. Потяните за все детали пустышки во все стороны, чтобы выявить возможные надрывы
  3. Убедитесь, что на пустышке нет трещин

Выцветание пустышки не означает, что ее использование небезопасно — если она находится в хорошем состоянии, ее использование не навредит вашему малышу.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF087/11 , SCF087/04 , SCF087/07 , SCF091/41 , SCF087/13 , SCF087/02 , SCF075/04 , SCF075/01 , SCF075/08 , SCF349/22 , SCF349/24 , SCF377/02 , SCF377/01 , SCF376/23 , SCF349/18 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF086/03 , SCF086/04 , SCF086/06 , SCF091/03 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF092/02 , SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF086/76 , SCF086/26 , SCF086/78 , SCF086/01 , SCF085/20 , SCF085/12 , SCF085/15 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF376/01 , SCF085/13 , SCF349/01 , SCF085/01 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF085/04 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF222/02 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/07 , SCF080/08 , SCF080/13 , SCF080/14 , SCF080/15 , SCF080/16 , SCF092/51 , SCF529/01 , SCF528/01 , SCF527/01 , SCF522/01 , SCF223/04 , SCF223/03 , SCF223/02 , SCF223/01 , SCF222/01 , SCF349/11 , SCF376/22 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF349/21 , SCF376/21 , SCF349/12 , SCF546/12 , SCF542/12 , SCF544/10 , SCF545/10 , SCF343/22 , SCF345/22 , SCF345/20 , SCF344/22 , SCF344/20 , SCF244/20 , SCF244/22 , SCF245/20 , SCF245/22 , SCF342/20 , SCF342/22 , SCF343/20 , SCF169/44 , SCF169/43 , SCF169/38 , SCF222/20 , SCF222/22 , SCF227/20 , SCF212/20 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF227/22 , SCF169/37 , SCF180/25 , SCF182/13 , SCF180/27 , SCF194/03 , SCF180/28 , SCF180/26 , SCF182/12 , SCF194/04 , SCF186/23 , SCF196/18 , SCF197/22 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF194/01 , SCF194/02 , SCF195/30 , SCF195/04 , SCF178/28 , SCF178/27 , SCF178/25 , SCF151/02 , SCF151/01 , SCF151/00 , SCF195/03 , SCF172/14 , SCF172/13 , SCF172/15 , SCF172/12 , SCF176/18 , SCF170/18 , SCF170/22 , SCF172/22 , SCF176/22 , SCF178/13 , SCF178/14 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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