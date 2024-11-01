Вручную осматривайте пустышку Philips Avent перед каждым использованием. В этом обучающем видео вы узнаете, как проверять пустышку Philips Avent на безопасность использования. Эти же принципы применимы к пустышкам Philips Avent Soothie.
Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования
Опубликован в 23 августа 2024 года
Play Pause
Инструкции по осмотру пустышки
Рекомендуем заменять пустышку после 4 недель использования в целях безопасности и гигиеничности. При наличии каких-либо повреждений пустышку следует заменить, даже если срок замены еще не настал. Замените пустышку Philips Avent на новую, если на ней имеются какие-либо повреждения. Что следует проверить:
- Осматривайте пустышку перед каждым использованием
- Потяните за все детали пустышки во все стороны, чтобы выявить возможные надрывы
- Убедитесь, что на пустышке нет трещин
Выцветание пустышки не означает, что ее использование небезопасно — если она находится в хорошем состоянии, ее использование не навредит вашему малышу.