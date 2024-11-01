Как убрать воду из пустышки Philips Avent? Опубликован в 4 марта 2025 года После очистки в соске пустышки Philips Avent может остаться вода. Вода безвредна для малыша, но вы можете удалить ее следующим образом: Помойте руки.Возьмите пустышку в руку соской вверх.Сожмите соску большим и указательным пальцами и несильно встряхните, чтобы удалить из нее воду.Возможно, внутри останется несколько капель воды — они испарятся, когда соска полностью высохнет. Совет. Меняйте пустышку на новую раз в 4 недели для поддержания гигиеничности. Play Pause