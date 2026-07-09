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Номер модели и серийный номер на стайлере для волос

Опубликован в 09 July 2026

В зависимости от устройства для укладки волос номер модели и серийный номер могут располагаться в разных частях устройства. Номера моделей стайлеров для волос Philips обычно начинаются с HP или BH, за которыми следует номер. Серийный номер состоит из 4 цифр формата ГГНН (год и неделя).

Фены

Номер модели фена можно найти на задней стороне ручки или в нижней части корпуса устройства.

Номер модели Фены Philips

Выпрямители для волос

Номер модели выпрямителя для волос можно найти на внутренней части корпуса, под пластиной устройства.

Номер модели Выпрямитель для волос Philips

Стайлеры

На плойках и щипцах для завивки Philips номер модели обычно можно найти на задней стороне ручки.

Номер модели Стайлер Philips

Информация на данной странице относится к моделям: BHS530/00 , BHS752/00 , BHS732/00 , BHS510/00 , BHS520/00 , BHS515/00 , BHB886/00 , BHD501/00 , BHD530/00 , BHD514/00 , BHD510/00 , BHD504/00 , BHD500/00 , BHD342/10 , BHD300/10 , BHD302/20 , BHD308/10 , BHD340/10 , BHD350/10 , BHD351/30 , BHD360/20 , BHD341/10 , BHD827/00 , BHS378/00 , BHD272/00 , BHD274/00 , BHD017/40 , BHS376/00 , BHS375/00 , BHS377/00 , BHD290/00 , BHH880/00 , BHD026/00 , BHD027/00 , BHB862/00 , BHD169/00 , BHD170/00 , BHH811/00 , BHH822/00 , BHB876/00 , BHB871/00 , BHB864/00 , BHS675/00 , BHB869/00 , BHB868/00 , BHB872/00 , BHS674/00 , BHS677/00 , BHP942/00 , BHD174/00 , BHD184/00 , BHD029/00 , BHD030/00 , BHD282/00 , BHH777/00 , BHH814/00 , BHD001/00 , BHD006/00 , BHD004/00 , BHS380/40 , BHD177/00 , BHS380/00 , BHS380/50 , BHD176/00 , BHH815/00 , BHD002/00 , BHD007/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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