В зависимости от устройства для укладки волос номер модели и серийный номер могут располагаться в разных частях устройства. Номера моделей стайлеров для волос Philips обычно начинаются с HP или BH, за которыми следует номер. Серийный номер состоит из 4 цифр формата ГГНН (год и неделя).