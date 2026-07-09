В зависимости от устройства для укладки волос номер модели и серийный номер могут располагаться в разных частях устройства. Номера моделей стайлеров для волос Philips обычно начинаются с HP или BH, за которыми следует номер. Серийный номер состоит из 4 цифр формата ГГНН (год и неделя).
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Опубликован в 09 July 2026
Фены
Номер модели фена можно найти на задней стороне ручки или в нижней части корпуса устройства.
Выпрямители для волос
Номер модели выпрямителя для волос можно найти на внутренней части корпуса, под пластиной устройства.
Стайлеры
На плойках и щипцах для завивки Philips номер модели обычно можно найти на задней стороне ручки.