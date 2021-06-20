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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Подходит ли Philips Lumea для любого типа волос и кожи?

Philips Lumea не подходит для всех типов кожи и волос. Узнайте, для каких типов волос и кожи подходит Philips Lumea.

Для каких волос и тонов кожи подходит Philips Lumea

Технология IPL (интенсивный импульсный свет) основана на поглощении световой энергии меланином (пигментом волоса). Светлые и седые волосы содержат недостаточно меланина, поэтому эпиляция IPL для данных типов волос неэффективна. Рыжие волосы содержат особый тип меланина, которые также не реагирует на воздействие импульсов IPL.

Philips Lumea также не подходит для удаления волос на темной коже, так как это может привести к повреждению кожи (например, к появлению ожогов, волдырей или пигментных пятен).

Как работает технология IPL в Philips Lumea

Сверьтесь с таблицей тона кожи/цвета волос

Приборы серии Lumea Prestige подходят для использования при типе кожи с 1 по 5. Lumea Advanced и Lumea Essential подходят для использования при типе кожи с 1 по 4.

Ни одна модель Lumea не подходит для удаления светло-русых, белых, седых или рыжих волос.

Таблица цвета волос/тона кожи для использования Philips Lumea

Используйте датчик типа кожи

Некоторые модели Philips Lumea оснащены датчиком цвета кожи, который позволяет подавать импульс только на кожу подходящего оттенка.

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