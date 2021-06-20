Если при использовании Philips Lumea появляется странный запах, ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.
Во время использования Philips Lumea есть запах гари
Вы не удалили волосы с кожи
Перед использованием Philips Lumea важно, чтобы на коже не было волосков. Если в обрабатываемой области остались волоски, они могут сгорать. Это может стать причиной дискомфорта, появления неприятного запаха гари и даже дыма.
Волоски можно удалить с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора. При использовании восковых полосок мы советуем подождать по крайней мере 24 часа, и только потом использовать прибор Lumea.
Кожа недостаточно чистая
Перед использованием Philips Lumea кожу необходимо очистить и высушить надлежащим образом. Загрязнения на коже могут сгореть от вспышки прибора Lumea и стать причиной запаха гари.
Прибор Philips Lumea недостаточно чистый
Необходимо регулярно очищать стекло прибора Philips Lumea. Грязное стекло может стать причиной неприятного запаха или запаха гари.
Lumea также необходимо очищать для эффективной работы прибора. Очищайте прибор Lumea после каждого использования. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.
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