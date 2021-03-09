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BRI950/00 Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос
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Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI950/00

Как часто следует использовать Philips Lumea?

Если вы хотите узнать, как часто следует применять прибор Philips Lumea, ознакомьтесь с информацией ниже.

Расписание первого этапа процедур

На протяжении первых 4 процедур используйте Lumea раз в две недели, чтобы обеспечить обработку всех участков с ростом волос. Выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры. Если вы не выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры, начните первый этап заново.

Этап поддержания результата

По завершении первого этапа (4 процедуры) рекомендуется выполнять процедуры для закрепления результата раз в 4 недели. Выполните 8 таких процедур для эффективного замедления роста волос и поддержания результата. Рекомендуется выполнять процедуру в течение 4 дней до или после запланированной даты процедуры. Результаты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос и выбранных участков для эпиляции.

Если использовать прибор Lumea чаще, результат будет более эффективным?

Нет. Более частое использование прибора Philips Lumea не поможет ускорить процесс удаления волос.

Не обрабатывайте многократно одну и ту же область за один сеанс, так как это не способствует повышению эффективности и может вызвать раздражение кожи. 

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