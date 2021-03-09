Если вы хотите узнать, как часто следует применять прибор Philips Lumea, ознакомьтесь с информацией ниже.
Как часто следует использовать Philips Lumea?
Расписание первого этапа процедур
На протяжении первых 4 процедур используйте Lumea раз в две недели, чтобы обеспечить обработку всех участков с ростом волос. Выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры. Если вы не выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры, начните первый этап заново.
Этап поддержания результата
По завершении первого этапа (4 процедуры) рекомендуется выполнять процедуры для закрепления результата раз в 4 недели. Выполните 8 таких процедур для эффективного замедления роста волос и поддержания результата. Рекомендуется выполнять процедуру в течение 4 дней до или после запланированной даты процедуры. Результаты могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос и выбранных участков для эпиляции.
Если использовать прибор Lumea чаще, результат будет более эффективным?
Нет. Более частое использование прибора Philips Lumea не поможет ускорить процесс удаления волос.
Не обрабатывайте многократно одну и ту же область за один сеанс, так как это не способствует повышению эффективности и может вызвать раздражение кожи.