На протяжении первых 4 процедур используйте Lumea раз в две недели, чтобы обеспечить обработку всех участков с ростом волос. Выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры. Если вы не выполните процедуру в течение 3 дней до или после запланированной даты процедуры, начните первый этап заново.