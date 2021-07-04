В аэрогриле Philips можно вкусно приготовить самые разные блюда: картофель фри, закуски, блюда из мяса и птицы. Дополнительную информацию см. ниже:

* Мясные и рыбные блюда: Курица, говядина и большинство других продуктов, которые обычно обжариваются в масле, готовятся на гриле или запекаются, будут более вкусными при приготовлении в аэрогриле Philips. При приготовлении в аэрогриле Philips продуктов в панировке немного масла можно добавить непосредственно в панировочную смесь.

* Овощи: В аэрогриле Philips можно готовить все овощи, которые подходят для приготовления на гриле (цуккини, кукурузные початки, перцы).

* Замороженные продукты: Замороженные закуски можно готовить в аэрогриле Philips без предварительной подготовки. Перед приготовлением в приборе замороженные продукты необязательно размораживать. Замороженные продукты готовятся чуть дольше, но получаются не менее вкусными. С помощью регулятора температуры можно выбрать оптимальную настройку для приготовления каждого отдельного продукта.

* Сладости: В аэрогриле Philips также можно выпекать коржи, открытые пироги и кексы, а также хлеб и другие мучные изделия.