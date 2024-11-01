Блюда, которые можно приготовить в аэрогриле

С помощью аэрогриля Philips можно обжаривать, запекать, подрумянивать, готовить на гриле, выпекать и многое другое. Для максимального удобства вы также можете готовить замороженные продукты и разогревать блюда. Больше информации см. в статье ниже:



Блюда из мяса и рыбы: Курица, говядина, рыба и большинство других продуктов, которые обычно обжариваются в масле, готовятся на гриле или запекаются, будут более вкусными при приготовлении в аэрогриле Philips. При приготовлении в аэрогриле Philips продуктов в панировке немного масла можно добавить непосредственно в панировочную смесь.



Овощи: В аэрогриле Philips можно готовить все овощи, которые подходят для приготовления на гриле (цуккини, кукурузные початки, перцы).



Замороженные продукты: Замороженные закуски можно готовить в аэрогриле Philips без предварительной подготовки. Перед приготовлением в приборе замороженные продукты необязательно размораживать. Замороженные продукты готовятся чуть дольше, но получаются не менее вкусными. С помощью регулятора температуры можно выбрать оптимальную настройку для приготовления каждого отдельного продукта.



Вкусная выпечка: В аэрогриле Philips можно выпекать кексы, тарты, маффины, а также домашний хлеб и пиццу.



Примечание.

Кассероли, например лазанью, можно приготовить с использованием формы для запекания, которая помещается в корзине аэрогриля.

Остатки блюд, например кусочки пиццы или хлебные роллы, которые остались с предыдущего дня, можно разогреть в приборе, чтобы они снова стали хрустящими.