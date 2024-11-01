Модель и серийный номер аэрогриля Philips можно найти на нижней стороне его основания. Больше информации и примеры см. в статье ниже.
Примечание. Прежде чем переворачивать прибор, убедитесь, что из него не выпадет корзина и/или противень.
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Опубликован в 21 февраля 2024 года
Номер модели
Номер модели (или номер типа) указан в верхнем левой углу технической этикетки и начинается с HD9xxx (или RI9xxx для изделий в Бразилии). Для получения информации для вашей модели аэрогриля необходимо указать его номер модели на сайте www.philips.com или в приложении HomeID либо связаться с нами через www.philips.com/contact для получения дальнейшей помощи.
Серийный номер
Серийный номер аэрогриля содержит информацию о его дате изготовления и станет ценным источником информации, если вы решите обратиться к нам для получения помощи.
Серийный номер можно найти двумя способами.
1. Он может быть отображен в виде четырех цифр. На изображении А показан распечатанный на этикетке номер 2041 (дата производства в формате ГГНН).
2. Если на нижней панели аэрогриля имеется этикетка с штрих-кодом, код под штрих-кодом является серийным номером. Это сочетание цифр и букв, например 7C1A221213420052 на изображении В:
Серийный номер можно найти двумя способами.
1. Он может быть отображен в виде четырех цифр. На изображении А показан распечатанный на этикетке номер 2041 (дата производства в формате ГГНН).
2. Если на нижней панели аэрогриля имеется этикетка с штрих-кодом, код под штрих-кодом является серийным номером. Это сочетание цифр и букв, например 7C1A221213420052 на изображении В: