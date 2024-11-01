Модель и серийный номер аэрогриля Philips можно найти на нижней стороне его основания. Больше информации и примеры см. в статье ниже. Примечание. Прежде чем переворачивать прибор, убедитесь, что из него не выпадет корзина и/или противень.

Номер модели