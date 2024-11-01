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Зачем нужно встряхивать продукты в процессе приготовления в аэрогриле Philips?

Опубликован в 12 декабря 2023 года
Встряхивание продуктов в корзине аэрогриля Philips обеспечивает оптимальное прохождение воздуха при укладке ингредиентов более чем одним слоем. Таким образом можно также осмотреть цвет и степень готовности ингредиентов для еще более равномерного результата.

Какие ингредиенты нужно встряхивать и как часто?

Все ингредиенты, которые кладутся в аэрогриль более чем одним слоем, необходимо встряхивать, перемешивать или переворачивать во время приготовления для равномерных результатов. 

Некоторые ингредиенты, которые рекомендуется встряхивать:
  • Картофель фри
  • Картофельные закуски
  • Кусочки куриного филе
  • Куриные крылышки

Обратите внимание
  • Хрупкие продукты не следует укладывать несколькими слоями, так как при встряхивании они могут потерять форму.
  • После заполнения корзины замороженным картофелем фри до максимальной отметки встряхните ее не менее 3–4 раз для равномерной прожарки.
  • Чем больший объем продуктов находится в корзине аэрогриля, тем чаще необходимо встряхивать ее.

Как встряхивать ингредиенты?

Чтобы встряхнуть ингредиенты, извлеките корзину из прибора (и/или противня, если применимо) и встряхните ее над раковиной. Затем поместите корзину в противень и задвиньте его обратно в прибор.

Убедитесь, что ингредиенты должным образом перемешались — те, что находились внизу, теперь лежат наверху, и наоборот — для равномерного приготовления.
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Напоминание о встряхивании, только HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 и NA352

Информация ниже относится только к моделям HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 и NA352.

При приготовлении со стандартными предустановками по умолчанию, программами автоматического приготовления или "Смарт-шеф" (зависит от модели аэрогриля) некоторые модели аэрогриля могут с помощью звукового сигнала уведомлять вас о необходимости встряхнуть ингредиенты. Больше информации об этой функции см. в инструкции по эксплуатации, которая также доступна для просмотра и загрузки на сайте www.philips.com/support. Номер модели аэрогриля можно найти на этикетке в нижней части прибора.


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