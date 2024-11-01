Информация ниже относится только к моделям HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 и NA352.

При приготовлении со стандартными предустановками по умолчанию, программами автоматического приготовления или "Смарт-шеф" (зависит от модели аэрогриля) некоторые модели аэрогриля могут с помощью звукового сигнала уведомлять вас о необходимости встряхнуть ингредиенты. Больше информации об этой функции см. в инструкции по эксплуатации, которая также доступна для просмотра и загрузки на сайте

www.philips.com/support

. Номер модели аэрогриля можно найти на этикетке в нижней части прибора.