Зачем нужно встряхивать продукты в процессе приготовления в аэрогриле Philips?
Опубликован в 12 декабря 2023 года
Встряхивание продуктов в корзине аэрогриля Philips обеспечивает оптимальное прохождение воздуха при укладке ингредиентов более чем одним слоем. Таким образом можно также осмотреть цвет и степень готовности ингредиентов для еще более равномерного результата.
Какие ингредиенты нужно встряхивать и как часто?
Все ингредиенты, которые кладутся в аэрогриль более чем одним слоем, необходимо встряхивать, перемешивать или переворачивать во время приготовления для равномерных результатов.
Некоторые ингредиенты, которые рекомендуется встряхивать:
Обратите внимание!
Некоторые ингредиенты, которые рекомендуется встряхивать:
- Картофель фри
- Картофельные закуски
- Кусочки куриного филе
- Куриные крылышки
Обратите внимание!
- Хрупкие продукты не следует укладывать несколькими слоями, так как при встряхивании они могут потерять форму.
- После заполнения корзины замороженным картофелем фри до максимальной отметки встряхните ее не менее 3–4 раз для равномерной прожарки.
- Чем больший объем продуктов находится в корзине аэрогриля, тем чаще необходимо встряхивать ее.
Как встряхивать ингредиенты?
Чтобы встряхнуть ингредиенты, извлеките корзину из прибора (и/или противня, если применимо) и встряхните ее над раковиной. Затем поместите корзину в противень и задвиньте его обратно в прибор.
Убедитесь, что ингредиенты должным образом перемешались — те, что находились внизу, теперь лежат наверху, и наоборот — для равномерного приготовления.
Убедитесь, что ингредиенты должным образом перемешались — те, что находились внизу, теперь лежат наверху, и наоборот — для равномерного приготовления.
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Напоминание о встряхивании, только HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 и NA352
Информация ниже относится только к моделям HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 и NA352.
При приготовлении со стандартными предустановками по умолчанию, программами автоматического приготовления или "Смарт-шеф" (зависит от модели аэрогриля) некоторые модели аэрогриля могут с помощью звукового сигнала уведомлять вас о необходимости встряхнуть ингредиенты. Больше информации об этой функции см. в инструкции по эксплуатации, которая также доступна для просмотра и загрузки на сайте www.philips.com/support. Номер модели аэрогриля можно найти на этикетке в нижней части прибора.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
При приготовлении со стандартными предустановками по умолчанию, программами автоматического приготовления или "Смарт-шеф" (зависит от модели аэрогриля) некоторые модели аэрогриля могут с помощью звукового сигнала уведомлять вас о необходимости встряхнуть ингредиенты. Больше информации об этой функции см. в инструкции по эксплуатации, которая также доступна для просмотра и загрузки на сайте www.philips.com/support. Номер модели аэрогриля можно найти на этикетке в нижней части прибора.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.