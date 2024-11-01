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Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips

Опубликован в 11 сентября 2024 года
Нет, использовать бумагу для запекания или фольгу в аэрогриле Philips не рекомендуется по следующим причинам:
  • Если накрыть нижнюю часть корзины, поток воздуха внутри аэрогриля будет нарушен. В итоге аэрогриль Philips будет готовить блюда менее эффективно.
  • Если накрыть нижнюю часть противня, где скапливается жир и грязь, бумагой для запекания или фольгой, поток воздуха будет нарушен, что приведет к неверному приготовлению блюда.
  • В случае использования в аэрогриле Philips бумаги для запекания или фольги всегда кладите сверху продукты. В противном случае бумага для запекания или фольга может попасть на нагревательный элемент, что может стать причиной возгорания.

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