- Если накрыть нижнюю часть корзины, поток воздуха внутри аэрогриля будет нарушен. В итоге аэрогриль Philips будет готовить блюда менее эффективно.
- Если накрыть нижнюю часть противня, где скапливается жир и грязь, бумагой для запекания или фольгой, поток воздуха будет нарушен, что приведет к неверному приготовлению блюда.
- В случае использования в аэрогриле Philips бумаги для запекания или фольги всегда кладите сверху продукты. В противном случае бумага для запекания или фольга может попасть на нагревательный элемент, что может стать причиной возгорания.
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Опубликован в 11 сентября 2024 года
Нет, использовать бумагу для запекания или фольгу в аэрогриле Philips не рекомендуется по следующим причинам: