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Как использовать масло в аэрогриле Philips

Информацию о видах масла и руководство по их использованию для приготовления блюд в аэрогриле Philips см. ниже.

Инструкции по использованию масла в аэрогриле Philips

При приготовлении в аэрогриле Philips можно использовать любой вид масла. Вы также можете использовать жир животного происхождения.

Примечание. Не используйте масло холодного отжима, так как при высокой температуре оно может загореться.

Если вы хотите добавить масло в блюдо, смешайте его с ингредиентами перед началом приготовления, а не помещайте в сам аэрогриль.

Чтобы смазать маслом домашние блюда из картофеля (например, картофель фри), выполните следующие действия.

  1. Очистите картофель и нарежьте его любым способом.
  2. Замочите картофель в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
  3. Возьмите емкость и добавьте в нее пол столовой ложки масла. Добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом.
  4. Выложите картофель в корзину аэрогриля.

Чтобы смазать маслом более крупные продукты (например, куриные ножки или ломтики мяса):

  1. При необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем.
  2. Слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать на противень аэрогриля в процессе приготовления блюда.

Чтобы добавить масло к ингредиентам в панировке:

Смешайте масло с сухарями перед тем, как обвалять в них ингредиенты, или нанесите масло на продукты с помощью распылителя или кисти поверх панировки.

Совет. Мясо и птицу можно не только смазывать маслом, но и мариновать.

Примечание. Добавлять масло необходимо только при приготовлении домашних блюд из свежих ингредиентов, не прошедших предварительную обработку — например, при приготовлении свежеочищенного картофеля или курицы. Масло улучшит вкус блюда и создаст хрустящую корочку.

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