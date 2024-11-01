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Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?

Опубликован в 5 мая 2023 года
Аэрогрилю Philips не требуется масло для приготовления и обжаривания ингредиентов, однако если смазать маслом свежие продукты до их приготовления, например ломтики картофеля или курицу, это поможет создать корочку с более приятной текстурой и сделать блюдо вкуснее.
Примечание. Не наливайте масло в противень аэрогриля.

Какое масло использовать

При приготовлении в аэрогриле Philips можно использовать любой вид масла. Вы также можете использовать жир животного происхождения.

Обратите внимание!
  • Добавляйте масло к ингредиентам, а не напрямую в противень аэрогриля.
  • Предварительно прожаренные продукты, такие как картофель фри, куриное филе и спринг-роллы, не требуют добавления масла.
  • Не используйте масло холодного отжима, так как при высокой температуре оно может загореться.
Добавление масла к блюдам из свежего картофеля (например, картофель фри):
  1. Очистите картофель и нарежьте его любым способом.
  2. Замочите картофель в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
  3. Возьмите емкость и добавьте в нее половину столовой ложки масла. Добавьте в емкость картофель и перемешайте его с маслом.
  4. Выложите картофель в корзину аэрогриля.

Добавление масла к более крупным ингредиентам (например, куриные ножки или мясо):
  1. При необходимости оботрите продукты кухонным полотенцем.
  2. Слегка смажьте продукты маслом или воспользуйтесь распылителем. Масло наносится в один слой. Если масла много, оно будет капать на противень аэрогриля в процессе приготовления блюда.

Добавление масла к блюдам с панировочными сухарями:
Смешайте масло с сухарями перед панировкой продуктов или спрысните/смажьте маслом уже готовый панировочный слой.

Совет. Мясо и птицу можно не только смазывать маслом, но и мариновать.


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