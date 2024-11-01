В корзину вашего аэрогриля Philips помещается от 500 до 2000 граммов картофеля фри в зависимости от модели вашего аэрогриля. Вы можете добиться оптимального результата, наполнив корзину не более чем на 2/3 от максимальной отметки. Больше информации о вашей модели аэрогриля см. в инструкции по эксплуатации и приложении HomeID. Для просмотра и загрузки инструкции по эксплуатации найдите номер модели на этикетке, расположенной в нижней части прибора, и посетите сайт www.philips.com/support .

Птица или мясо (целиком или кусочками)