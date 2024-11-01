Корзину аэрогриля Philips можно заполнять до отметки MAX. Максимальное количество продуктов зависит от вида ингредиентов и размера аэрогриля Philips. Более подробная информация приведена ниже.
Сколько еды можно готовить в аэрогриле Philips?
Опубликован в 21 февраля 2024 года
Картофель, в том числе картофель фри
В корзину вашего аэрогриля Philips помещается от 500 до 2000 граммов картофеля фри в зависимости от модели вашего аэрогриля. Вы можете добиться оптимального результата, наполнив корзину не более чем на 2/3 от максимальной отметки. Больше информации о вашей модели аэрогриля см. в инструкции по эксплуатации и приложении HomeID. Для просмотра и загрузки инструкции по эксплуатации найдите номер модели на этикетке, расположенной в нижней части прибора, и посетите сайт www.philips.com/support .
Птица или мясо (целиком или кусочками)
В зависимости от модели вашего аэрогриля в него помещается от 800 до 2500 граммов мясного отруба или целой курицы. Обычно можно распределить слой мяса, птицы и др. по нижней части корзины аэрогриля. Для циркуляции горячего воздуха и равномерной обжарки ингредиентов убедитесь, что дно корзины закрыто не полностью. Больше информации см. в инструкции по эксплуатации и приложении HomeID. Для просмотра инструкции по эксплуатации найдите номер модели на этикетке, расположенной в нижней части аэрогриля, и посетите сайт www.philips.com/support .
Фаршированные овощи, закуски и другие ингредиенты, которые легко повредить
Фаршированные овощи, закуски из теста с начинкой и другие хрупкие продукты следует распределять в один слой на дне корзины аэрогриля. Чтобы блюдо было удобно достать парой щипцов, не забудьте оставить достаточно места между каждым кусочком.
Пироги, киш, кексы и хлеб
Рекомендуется использовать форму для выпечки или поднос для духовки, который поместится в корзину для аэрогриля и при этом не будет занимать все свободное пространство — оно требуется для циркуляции воздуха.
Не заполняйте поддоны для печи и противни для выпекания больше, чем наполовину: в процессе приготовления тесто поднимется. Если на поддоне или противне для выпекания будет слишком много теста, поднимаясь, оно может коснуться нагревательного элемента аэрогриля, в результате чего верхушка теста может сгореть.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Не заполняйте поддоны для печи и противни для выпекания больше, чем наполовину: в процессе приготовления тесто поднимется. Если на поддоне или противне для выпекания будет слишком много теста, поднимаясь, оно может коснуться нагревательного элемента аэрогриля, в результате чего верхушка теста может сгореть.
Решения выше помогли устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.