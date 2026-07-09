Если вам беспокоят эффекты завивки или выпрямления волос с помощью стайлера для волос Philips, прочитайте статью ниже.
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Использование стайлеров, работающих при высокой температуре
Стайлеры для волос, такие как щипцы для завивки и выпрямители, используют высокую температуру для изменения формы ваших волос. Слишком частое их использование может привести к появлению секущихся кончиков. Мы рекомендуем использовать стайлеры для волос не чаще, чем раз в 2 дня.
Использование продукции для ухода за волосами
Мы рекомендуем выполнять особый уход за волосами при использовании стайлеров для волос. Перед использованием стайлера Philips вы можете нанести на волосы термозащитный спрей или сыворотку.
Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции к данным продуктам — они должны поддерживать использование при высоких температурах.
Также после того, как вы помоете голову шампунем, используйте кондиционер — он поможет избежать сухости и ломкости волос.
Регулярная очистка стайлера
Очень важно поддерживать стайлер для волос Philips в оптимальном рабочем состоянии. Перед очисткой выпрямителя для волос или щипцов для завивки дайте прибору остыть. Вы можете найти подробные инструкции по очистке в инструкции по эксплуатации прибора или обратиться к нам за помощью.