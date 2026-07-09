Стайлеры для волос, такие как щипцы для завивки и выпрямители, используют высокую температуру для изменения формы ваших волос. Слишком частое их использование может привести к появлению секущихся кончиков. Мы рекомендуем использовать стайлеры для волос не чаще, чем раз в 2 дня.