Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
BHD300/10 3000 Series Фен для волос
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

3000 Series Фен для волос

BHD300/10

Как использовать насадки с феном Philips?

В зависимости от модели фена Philips устройство может поставляться с несколькими насадками. Узнайте, как ими пользоваться.

Всегда обращайтесь к инструкциям по эксплуатации, чтобы понять, какие насадки поставляются с вашей моделью фена и как ими пользоваться. 

Диффузор для объема

Насадка-диффузор обеспечивает быструю равномерную сушку, сокращает спутывание волос и придает им объем. Для наилучших результатов работайте с ней следующим образом.
  1.  Установите насадку-диффузор на переднюю часть фена.
  2. Для более объемных локонов и прически удерживайте фен в вертикальном положении возле кончиков волос. Перемещайте фен круговыми движениями.
  3. Для объема от корней волос удерживайте фен ближе к голове. Убедитесь, что диффузор немного касается кожи головы. Перемещайте фен круговыми движениями.
Использование насадки-диффузора для придания объема с феном Philips

Насадка для укладки

Насадка-концентратор (также насадка-стайлер) используется для придания волосам гладкости и блеска. Для использования этой насадки выполните эти простые действия.
  1.  Установите насадку-стайлер на переднюю часть фена.
  2. Направьте насадку на щетку, которую вы используете для сушки волос. Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу.
Использование насадки-стайлера с феном Philips

Информация на данной странице относится к моделям: BHD300/10 , BHD360/20 , BHD351/30 , BHD350/10 , BHD342/10 , BHD341/10 , BHD340/10 , BHD308/10 , BHD302/20 , BHD827/00 , BHD272/00 , BHD274/00 , BHD017/40 , BHD290/00 , BHD170/00 , BHP942/00 , BHD174/00 , BHD184/00 , BHD029/00 , BHD030/00 , BHD282/00 , BHD177/00 , HP8243/00 , BHD176/00 , HP8238/00 , BHD001/00 , HP8646/00 , HP8644/40 , HP8643/00 , HP8640/60 , HP8280/00 , BHD007/00 , BHD004/00 , BHD002/00 , HP8229/60 , HP8251/40 , HP8641/00 , HP8640/40 , HP8640/00 , HPS910/00 , HPS920/00 , HP8233/00 , HP8230/00 , HP8232/00 , HP4944/00 , HP4945/00 , HP8292/00 , HP8294/40 , HP8294/00 , HP8105/40 , HP8260/00 , HP8299/00 , HP8270/00 , HP8298/22 , HP8195/00 , HP8298/00 , HP8105/00 , HP8106/00 , HP4935/22 , HP8103/00 , HP8296/00 , HP4962/22 , HP4961/22 , HP8251/00 , HP8250/00 , HP8295/00 , HP8180/00 , HP8183/00 , HP4867/00 , HP8182/00 , HP4935/00 , HP4960/20 , HP4930/00 , HP4931/00 , HP4940/00 , HP4980/20 , HP4980/21 , HP4990/00 , HP4993/00 , HP4992/00 , HP4991/00 , HP4829/00 , HP4841/00 , HP4840/00 , HP4883/00 , HP4882/00 , HP4962/00 , HP4983/00 , HP4982/00 , HP4981/00 , HP4980/00 , HP4960/00 , HP4963/00 , HP4961/00 , HP4880/00 , HP4891/00 , HP4892/00 , HP4819/00 , HP4847/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Устройство (2)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт