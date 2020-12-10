Очистка и обслуживание кофемашины Philips/Saeco
Пошаговые инструкции по очистке кофемашины приведены в инструкции по эксплуатации. Ниже мы добавили несколько общих обучающих видеороликов, посвященных очистке кофемашины и ее компонентов.
Всегда обращайте особое внимание при очистке контура подачи молока в кофемашине. Старайтесь предотвратить засыхание в нем молока, поскольку засохшее молоко сложнее удалить.
Для получения специальных инструкций по очистке кофемашины посетите страницу поддержки Coffee Care.
Очистка варочной группы
- Еженедельная очистка: Промойте варочную группу кофемашины в теплой воде.
- Ежемесячная очистка: Используйте таблетки для удаления кофейного масляного налета CA6704, чтобы очистить фильтр варочной группы
Смазывание варочной группы
Смазывайте варочную группу каждые 2 месяца.
- Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.
Очистка поддона для капель, контейнера для кофейной гущи и резервуара для воды
- Поддон для капель: Сливайте жидкость ежедневно или после того как индикатор заполнения поддона загорается красным.
- Контейнер для кофейной гущи: Очищайте контейнер для кофейной гущи раз в неделю или после уведомления кофемашины.
- Резервуар для воды: Еженедельно промывайте его проточной водой.
Очистка LatteGo
Посмотрите видеоинструкцию ниже.
Очистка классического капучинатора
Ниже вы найдете инструкции по очистке классического капучинатора.
- Ежедневная очистка: Извлеките внешнюю часть классического капучинатора и промойте ее водой. Также убедитесь, что вы прочистили небольшое отверстие. Если вам кажется, что там образовался засор, прочистите его иголкой.
- Ежемесячная очистка: Для предотвращения засорения контура подачи молока используйте средство Philips (CA6705).
Очистка встроенного капучинатора
Инструкции ниже помогут вам в очистке капучинатора; также вы можете посмотреть видео.
• Ежедневно: Запустите программу HYGIESTEAM в меню очистки.
• Еженедельно: Извлеките и разберите внутренние компоненты капучинатора.
Промойте все компоненты проточной водой и мыльным раствором.
• Ежемесячно: Запустите процедуру DEEP MILK CLEAN в меню очистки и используйте средством Philips (CA6705) для очистки контура подачи молока.
Очистка молочного кувшина
Найдите инструкции по очистке молочного кувшина кофемашины Philips/Saeco ниже или посмотрите видео.
• После каждого использования: На большинстве кофемашин значок очистки некоторое время отображается после приготовления кофе.
Поместите пустую чашку под носик подачи молока и следуйте указаниям на дисплее.
• Ежедневно: Промойте трубку и верхнюю часть молочного кувшина теплой водой.
• Еженедельно: Разберите молочный кувшин и промойте все компоненты теплой водой.