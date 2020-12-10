Ежемесячная очистка: Используйте таблетки для удаления кофейного масляного налета CA6704, чтобы очистить фильтр варочной группы

Варочная группа требует еженедельного и ежемесячного обслуживания. В приведенном ниже видеоролике об этой процедуре рассказано подробнее.

Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.

Для обеспечения плавного движения механических компонентов эспрессо-кофемашины необходимо часто смазывать варочную группу. Смазывайте варочную группу каждые 2 месяца.

Резервуар для воды: Еженедельно промывайте его проточной водой.

Контейнер для кофейной гущи: Очищайте контейнер для кофейной гущи раз в неделю или после уведомления кофемашины.

Поддон для капель: Сливайте жидкость ежедневно или после того как индикатор заполнения поддона загорается красным.

Ниже приведена информация о частоте очистки поддона для капель, контейнера для кофейной гущи и резервуара для воды.

Очистка LatteGo

Промывайте LatteGo проточной водой или мойте оба компонента в посудомоечной машине после каждого использования.

Посмотрите видеоинструкцию ниже.