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EP1223/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина НОВИНКА
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Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1223/00

Очистка и обслуживание кофемашины Philips/Saeco

Обеспечение оптимальной работы всех компонентов эспрессо-кофемашины Philips/Saeco необходимо для максимальной производительности устройства и наилучшего вкуса кофе.

Пошаговые инструкции по очистке кофемашины приведены в инструкции по эксплуатации. Ниже мы добавили несколько общих обучающих видеороликов, посвященных очистке кофемашины и ее компонентов.

Всегда обращайте особое внимание при очистке контура подачи молока в кофемашине. Старайтесь предотвратить засыхание в нем молока, поскольку засохшее молоко сложнее удалить.

Для получения специальных инструкций по очистке кофемашины посетите страницу поддержки Coffee Care.

Очистка варочной группы

Варочная группа требует еженедельного и ежемесячного обслуживания. В приведенном ниже видеоролике об этой процедуре рассказано подробнее.
  • Еженедельная очистка: Промойте варочную группу кофемашины в теплой воде.  
  • Ежемесячная очистка: Используйте таблетки для удаления кофейного масляного налета CA6704, чтобы очистить фильтр варочной группы
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Смазывание варочной группы

Для обеспечения плавного движения механических компонентов эспрессо-кофемашины необходимо часто смазывать варочную группу.
Смазывайте варочную группу каждые 2 месяца.
  1. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
  2. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
  3. Нанесите тонкий слой смазки планки с обеих сторон.

Очистка поддона для капель, контейнера для кофейной гущи и резервуара для воды

Ниже приведена информация о частоте очистки поддона для капель, контейнера для кофейной гущи и резервуара для воды.
  • Поддон для капель: Сливайте жидкость ежедневно или после того как индикатор заполнения поддона загорается красным.
  • Контейнер для кофейной гущи: Очищайте контейнер для кофейной гущи раз в неделю или после уведомления кофемашины.
  • Резервуар для воды: Еженедельно промывайте его проточной водой.
Детали эспрессо-кофемашины Philips

Очистка LatteGo

Промывайте LatteGo проточной водой или мойте оба компонента в посудомоечной машине после каждого использования.
Посмотрите видеоинструкцию ниже. 
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Очистка классического капучинатора

Ниже вы найдете инструкции по очистке классического капучинатора.

  • Ежедневная очистка: Извлеките внешнюю часть классического капучинатора и промойте ее водой. Также убедитесь, что вы прочистили небольшое отверстие. Если вам кажется, что там образовался засор, прочистите его иголкой. 
  • Ежемесячная очистка: Для предотвращения засорения контура подачи молока используйте средство Philips (CA6705).
Если вы используете классический капучинатор с регулятором, обязательно снимите регулятор при очистке области под краном и дайте компонентам высохнуть перед сборкой.
 
Очистка капучинатора Philips
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Очистка встроенного капучинатора

Инструкции ниже помогут вам в очистке капучинатора; также вы можете посмотреть видео.

Ежедневно: Запустите программу HYGIESTEAM в меню очистки.

Еженедельно: Извлеките и разберите внутренние компоненты капучинатора.

  Промойте все компоненты проточной водой и мыльным раствором.

Ежемесячно: Запустите процедуру DEEP MILK CLEAN в меню очистки и используйте средством Philips (CA6705) для очистки контура подачи молока.

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Очистка молочного кувшина

Найдите инструкции по очистке молочного кувшина кофемашины Philips/Saeco ниже или посмотрите видео.

 После каждого использования: На большинстве кофемашин значок очистки некоторое время отображается после приготовления кофе.
  Поместите пустую чашку под носик подачи молока и следуйте указаниям на дисплее.

Ежедневно: Промойте трубку и верхнюю часть молочного кувшина теплой водой.

Еженедельно: Разберите молочный кувшин и промойте все компоненты теплой водой.
 

Ежемесячно: Для предотвращения засорения контура подачи молока используйте средство Philips (CA6705).
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Информация на данной странице относится к моделям: EP1223/00 , EP4341/50 , EP5447/90 , EP5444/90 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/50 , SM7684/00 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP1000/00 , EP2035/40 , EP2224/40 , EP3246/70 , EP3243/70 , EP3241/50 , EP2231/40 , EP2020/10 , EP2030/10 , EP2021/40 , EP1220/00 , EP5331/10 , EP5030/10 , EP5045/10 , EP5040/10 , EP5035/10 , EP5034/10 , EP5060/10 , EP5315/10 , EP5314/10 , EP5310/10 , EP5065/10 , EP3559/10 , SM5572/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , SM7580/00 , SM7683/00 , SM7685/00 , EP3519/00 , EP3558/00 , EP3559/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8654/59 , HD8916/19 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD8651/29 , HD8928/09 , HD8858/01 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8887/19 , HD8859/01 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8918/09 , HD8912/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8822/09 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8919/59 , HD9712/01 , HD8969/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8865/09 , HD8886/19 , HD8646/01 , HD8650/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8762/19 , HD8966/11 , HD8880/09 , HD8884/09 , HD8881/09 , HD8763/09 , HD8964/01 , HD8761/09 , HD8763/19 , HD8760/09 , HD8768/09 , HD8769/09 , HD8769/01 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8930/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8754/19 , HD8756/09 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8946/09 , HD8833/31 , HD8839/32 , HD8833/39 , HD8743/19 , HD8944/09 , HD8943/19 , HD8856/09 , HD8854/09 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8943/29 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/11 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9745/01 , RI9752/47 , RI9755/21 , RI9752/41 , RI9752/43 , RI9752/48 , RI9752/01 , RI9752/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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