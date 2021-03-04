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EP1222/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1222/00

Как изменить объем кофе на эспрессо-кофемашине Saeco

Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.

Изменение объема эспрессо и обычного кофе

С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

Инструкции

  1. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
  2. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
  3. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
  4. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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Изменение объема капучино и латте маккиато

С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.

Инструкции

  1. Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
  3. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
  4. Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
  5. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
  6. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco PicoBaristo

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco Incanto

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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Информация на данной странице относится к моделям: EP1222/00 , EP1224/00 , EP2231/40 , EP3243/70 , EP3246/70 , EP5331/10 , EP5030/10 , EP5045/10 , EP5040/10 , EP5035/10 , EP5034/10 , EP5060/10 , EP5315/10 , EP5314/10 , EP5310/10 , EP5065/10 , EP3559/10 , SM5572/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP3519/00 , EP3558/00 , EP3559/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8654/59 , HD8916/19 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD8651/29 , HD8928/09 , HD8858/01 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8887/19 , HD8859/01 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8918/09 , HD8912/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8822/09 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8919/59 , HD9712/01 , HD8969/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8865/09 , HD8886/19 , HD8646/01 , HD8650/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8762/19 , HD8966/11 , HD8880/09 , HD8884/09 , HD8881/09 , HD8763/09 , HD8964/01 , HD8761/09 , HD8763/19 , HD8760/09 , HD8768/09 , HD8769/09 , HD8769/01 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8852/09 , HD8756/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8946/09 , HD8833/31 , HD8839/32 , HD8833/39 , HD8743/19 , HD8944/09 , HD8943/19 , HD8856/09 , HD8854/09 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8943/29 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/11 , RI9836/11 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9745/01 , RI9752/47 , RI9755/21 , RI9752/41 , RI9752/43 , RI9752/48 , RI9752/01 , RI9752/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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