Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco Exprelia. Узнайте, как это делать самостоятельно.
Как очищать кофемашину Saeco Exprelia от накипи?
Каким следовать инструкциям, как узнать номер модели кофемашины Exprelia?
Здесь вы найдете инструкции по очистке от накипи для последних моделей Saeco Exprelia.
- Модели Exprelia: HD8852–HD8857
- Модели Exprelia: HD8858–HD8859
Номер модели кофемашины указан на внутренней части сервисной дверцы.
Перед началом цикла очистки от накипи
Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.
Слейте жидкость из поддона для капель.
Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
Инструкции по очистке от накипи Модели Exprelia HD8852–HD8857
1) Нажмите кнопку MENU для входа в меню, прокрутите страницу вниз с помощью кнопки перехода вниз. Выберите MACHINE MENU (Меню кофемашины). Нажмите OK для подтверждения.
2) Выберите MAINTENANCE (Обслуживание). Нажмите OK для подтверждения.
3) Выберите DESCALING (Очистка от накипи). Нажмите OK для подтверждения.
4) Нажмите OK для запуска процесса очистки от накипи.
5) Слейте воду из резервуара для воды и влейте в него весь объем раствора для удаления накипи Saeco. Долейте в резервуар воду до отметки MAX и установите его на место. Нажмите OK для подтверждения.
6) Слейте воду из внутреннего поддона для капель. Нажмите OK для подтверждения.
7) Наполните молочный кувшин чистой водой наполовину. Установите кувшин и откройте диспенсер кувшина для молока.
8) Поставьте одну емкость под трубкой выхода пара/горячей воды, вторую — под носиком выхода кофе/молока. Нажмите OK для подтверждения.
9) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На дисплее отобразится ход выполнения цикла.
10) Подождите, пока на кофемашине прекратится подача и отобразится сообщение “RINSE TANK & FILL WITH WATER” (Промойте резервуар и наполните его водой).
11) Ополосните резервуар для воды, наполните его свежей водой до отметки MAX и установите на место. Нажмите OK для подтверждения.
12) Слейте воду из внутреннего поддона для капель. Нажмите OK для подтверждения.
13) Извлеките молочный кувшин и опустошите его. Наполните кувшин для молока чистой водой наполовину. Установите кувшин и откройте диспенсер кувшина для молока. Нажмите OK для подтверждения.
14) Установите емкость под трубкой выхода пара/горячей воды и носиком подачи. Нажмите OK для подтверждения.
15) Будет запущен цикл промывки. На дисплее будет отображаться ход выполнения цикла.
16) По окончании цикла промывки кофемашина автоматически запустит цикл нагрева. Символ очистки от накипи исчезнет с дисплея.
17) Очистите поддон для капель, молочный кувшин и другие детали.
18) Кофемашина готова к использованию.
Инструкции по очистке от накипи Модели Exprelia HD8858–HD8859
1) Нажмите кнопку MENU, выберите MAINTENANCE (Обслуживание) и с помощью кнопки OK выберите DESCALING (Очистка от накипи).
2) Нажмите OK, чтобы подтвердить запуск цикла очистки от накипи.
3) Снимите резервуар и слейте воду. Для кофемашин Exprelia, совместимых с фильтром AquaClean, на дисплее отобразится следующее. Извлеките фильтр для воды AquaClean. Для подтверждения нажмите OK.
4) Очистите внешний и внутренний поддоны для капель. Для подтверждения нажмите OK.
5) Наполните молочный кувшин чистой водой наполовину. Установите его и откройте носик подачи молока. Для подтверждения нажмите OK.
6) Установите емкость под трубкой выхода пара/горячей воды и носиком молочного кувшина. Для подтверждения нажмите OK.
7) Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco. Наполните резервуар чистой водой до отметки MAX. Для подтверждения нажмите OK.
8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На дисплее отобразится индикация шага 1 из 2 (очистка от накипи). Строка состояния будет показывать ход выполнения процесса. Это занимает примерно 20 минут.
Примечание. Цикл очистки от накипи можно приостановить, нажав кнопку паузы. Чтобы продолжить, нажмите кнопку OK.
9) Когда средство для удаления накипи и вода будут полностью израсходованы, на кофемашине отобразится оповещение о необходимости промыть и наполнить чистой водой резервуар. Для подтверждения нажмите OK.
10) Очистите внешний и внутренний поддоны для капель. Для подтверждения нажмите OK.
11) Наполните молочный кувшин чистой водой наполовину. Установите его и откройте носик подачи молока. Для подтверждения нажмите OK.
12) Опустошите емкость и поставьте ее обратно. Для подтверждения нажмите OK.
13) Начнется цикл промывки. На дисплее отобразится индикация шага 2 из 2 (промывка). Строка состояния будет показывать ход выполнения процесса.
14) Когда необходимое для цикла промывки количество воды будет полностью израсходовано, цикл очистки от накипи прекратится автоматически, на дисплее после короткого этапа разогрева появится этот экран.